Кримські партизани регулярно звітують про успішне проникнення у ворожі лави. Цього разу агенти "Атеш" проникли у військкомат у Тулі. 24 Канал розкаже, що про це відомо.
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Агенти "Атеш" працюють у російському військкоматі: що відомо
Робота у військкоматах – це завжди цікаво! Через руки співробітників проходить море різної документації та особистих даних росіян. Тепер агенти "Атеш" у Тульському військкоматі будуть передавати як свіжі дані про ворога, так і проводити більш радикальні заходи!
– запевнили члени руху.
Військкомат у Тулі, де працюють агенти "Атеш" / Фото з телеграм-сторінки руху "Атеш"
На фото, викладених агентами, видно вхід у військкомат. Що цікаво, на плакаті є пропагандистське гасло, мовляв, кордони Росії не закінчуються ніде. Як бачимо, окупанти не годні втримати свої уявні кордони навіть на території, яку формально контролюють. Інший плакат вихваляє десантників – це нібито гордість Росії. Але українці добре пам'ятають, що сталося із псковськими десантниками.
Як приєднатися до "Атеш"
Партизани закликають росіян долучатися до них. Таким чином окупанти можуть зберегти собі життя, а за передачу інформації обіцяють добру винагороду.
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Новини з окупованих територій
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