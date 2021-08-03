"Выход из внутренних органов": Аваков похвастался фото из Италии, а Луценко его потроллил
Источник:фейсбук Арсена Авакова
Арсен Аваков больше недели отдыхает в Италии. 2 августа он опубликовал фотографию из пещеры. Однако бывший генпрокурор Юрий Луценко посмеялся с фотографии экс-министра.
"Выход из внутренних органов"
Бывший министр внутренних дел подписал селфи "Фото пещерное, серьезное". На фотографии он в очках, а на фоне стены пещеры.
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Однако фотография Авакова, вероятно, напомнила Луценко несколько иное. Поэтому бывший генпрокурор решил связать свою ассоциацию с недавней отставкой чиновника. Он оставил под заметкой забавный комментарий.
Картина "Выход из внутренних органов",
– написал Луценко.
Луценко потроллил Авакова / Скриншот 24 канала
Комментарий Луценко насобирал 95 лайков. Сам Аваков так отреагировал на него – оставил хохочущий смайлик.
Аваков отдыхает в Италии
После отставки с поста министра, Аваков уехал в отпуск в Италию. На отдыхе бывший чиновник продолжает внимательно следить за тем, что происходит в Украине. Он отреагировал на ситуацию с внезапным появлением похищенного Николая Чауса.
Аваков опубликовал фото с дорогим вином и написал: "Чаус? Не слышал". Так он дал понять, что дело бывшего судьи-взяточника его больше не интересует.
Коротко об отставке министра
- Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 года. 13 июля 2021 года он подал в отставку.
- По словам замминистра Антона Геращенко, уйти с должности чиновнику посоветовал президент Владимир Зеленский.
- Свою отставку экс-глава МВД прокомментировал 2 словами: "Слава Украине!".
- Новым министром внутренних дел стал Денис Монастырский.