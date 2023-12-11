В Днепропетровской области произошло ДТП: погиб боец Интернационального легиона

11 декабря 2023, 17:43
Читати новину українською

Источник:

Суспильне

В Днепропетровской области произошла авария на одном из автодорог. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Среди жертв аварии также боец Интернационального легиона. Он приехал защищать наше государство от российского агрессора на фронте.

Интересно Тарас Тополь с окровавленной головой показался возле перевернутого авто: шокирующие кадры ДТП

Боец интернационального легиона погиб в ДТП

Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская отметила, что за рулем автомобиля был боец Интернационального легиона родом из Швеции. В результате аварии он погиб.

Полицейская также рассказала, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате столкновения автомобиль перекинулся.

Кроме того, в автомобиле также находился и пассажир – гражданин Австралии, который получил телесные повреждения. В одном из медицинских учреждений Днепра сообщили журналистам, что в настоящее время австралиец находится в больнице.

Старчевская подчеркнула, что полиция уже начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее масштабная авария произошла в Днепре

  • В Днепре ночью 17 сентября произошло масштабное ДТП. Там два автомобиля столкнулись на проспекте Богдана Хмельницкого в городе.
  • В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Это была работница АЗС "ОККО", которая получила телесные повреждения, а ее саму госпитализировала скорая.
  • По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Toyota. Другой автомобиль двигался в попутном направлении.
  • Масштабная авария также произошла вблизи Киева на Бориспольском шоссе. В результате правоохранители должны были перекрывать движение для автомобилей.
  • В результате ДТП пострадал грузовик, который заблокировал почти всю дорогу в украинскую столицу. Правоохранители просили водителей, которые планировали двигаться по дороге М-03, учесть информацию о перекрытии движения транспорта. Однако уже через 2 часа движение для автомобильного транспорта по этому пути восстановили, информация о пострадавших – отсутствует.

Автор: Владислав Кравцов