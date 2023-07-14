Брат на большой скорости влетел в АЗС: в киевской больнице умер 17-летний парень
14 июля 2023, 21:04Читати новину українською
Источник:Суспильное
В больнице в результате полученных травм и ожогов умер 17-летний парень. Он был одним из трех пострадавших в результате пожара на АЗС в Киеве 9 июля.
Об этом рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис. Пламя на АЗС вспыхнуло после ДТП.
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Три человека получили травмы
Погибший был пассажиром легкового авто, которое въехало в автозаправочную станцию и загорелось. За рулем машины был его старший брат.
- Оба брата после аварии находились с ожогами в реанимации. Они были в тяжелом состоянии.
- Состояние работника АЗС, тоже пострадавшего в результате взрыва, медики ранее оценивали как средней тяжести.
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Коротко о ДТП на АЗС в Киеве
- После обеда 9 июля в Киеве на Броварском шоссе возник масштабный пожар из-за того, что автомобиль влетел в колонку с топливом. Речь идет об АЗС "KLO", расположенной между станциями метро "Дарница" и "Черниговская".
- Около 16:40 спасатели потушили пламя. К ликвидации пожара привлекали 15 единиц основной и специальной техники, а также 62 спасателей.
- Во время работ движение на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей временно перекрыли.
- Огонь бушевал на площади 1500 квадратных метров. Вскоре в сети обнародовали видео момента аварии.
- Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что пожар, возникший вследствие удара легковушки в колонку АЗС, полностью уничтожил здание и наземное оборудование станции, а также 8 легковых автомобилей.
- В результате взрыва пострадали водитель, пассажир и работник АЗС. Полиция открыла уголовное производство.