Брат на большой скорости влетел в АЗС: в киевской больнице умер 17-летний парень

В больнице в результате полученных травм и ожогов умер 17-летний парень. Он был одним из трех пострадавших в результате пожара на АЗС в Киеве 9 июля.

Об этом рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис. Пламя на АЗС вспыхнуло после ДТП.

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Три человека получили травмы

Погибший был пассажиром легкового авто, которое въехало в автозаправочную станцию и загорелось. За рулем машины был его старший брат.

Оба брата после аварии находились с ожогами в реанимации. Они были в тяжелом состоянии.

Состояние работника АЗС, тоже пострадавшего в результате взрыва, медики ранее оценивали как средней тяжести.

По предварительным данным правоохранителей, 9 июля водитель автомобиля "Ауди" на большой скорости двигался по Броварскому проспекту. Он осуществил съезд в сторону АЗС, однако не успел затормозить, поэтому автомобиль врезался в автозаправочную колонку.

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Коротко о ДТП на АЗС в Киеве