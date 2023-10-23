Водитель Honda прибег к экстренному торможению: детали смертельного ДТП на блокпосте в Киеве

В Киеве ночью 22 октября на блокпосте водитель Honda сбил насмерть военнослужащего, который нес службу. Смертельная авария произошла из-за того, что водитель Honda не справился с управлением.

Подробности смертельной аварии на блокпосте в Киеве в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, пишет 24 Канал. Как сказал Белошицкий, предварительно водитель Honda двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта.

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Водитель Honda не справился с управлением

Увидев грузовик на довольно близкой дистанции, водитель Honda прибег к экстренному торможению. После этого он не справился с управлением и совершил резкое движение рулем в правую сторону.

В результате состоялся наезд на военного, который нес службу на блокпосте и погиб от полученных травм.

Являются ли блокпосты причиной ДТП

В последнее время в Украине, в частности, в Киеве, произошло несколько смертельных ДТП на блокпостах. Одна из самых резонансных аварий произошла в мае 2023 года, когда судья Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца.

Алексей Белошицкий заявил, что статистически в период с января по сентябрь 2023 года в Украине произошло 17 394 ДТП с пострадавшими и погибшими, из которых 5 054 в ночное время сутки.

По его словам, блокпосты не являются основной причиной ДТП, поскольку большинство аварий происходит не на блокпостах.

Белошицкий отметил, что в обычном режиме блокпост не должен быть на дорогах, особенно на трассах международного и национального значения.

Однако он сказал, что не следует забывать, что в Украине действующее военное положение из-за войны с Россией. Поэтому, как пояснил Белошицкий, блокпост – "это фактически те конструкции, где сейчас предусмотрено и необходимо для осуществления тех мероприятий и непосредственно операций по поддержанию безопасности и обороноспособности Украины".

Он призвал водителей быть внимательными и осторожными на дороге. При этом заместитель начальника Департамента патрульной полиции заявил, что блокпосты в Украине оборудованы дополнительным освещением и дорожными знаками.

Белошицкий добавил, что в настоящее время патрульная полиция осуществляет пересмотр всех мест, где установлены блокпосты, с целью выявления недостаточного количества дорожных знаков, разметки и освещения.

ДТП на блокпосте в Киеве: подробности