В Одесской области не разминулись три грузовика: среди пострадавших – младенец
Источник:Полиция Одесской области
На трассе Одесса – Рени, между селами Старокозаче и Монаши, произошло масштабное ДТП. В результате пострадали три человека. Среди них есть ребенок.
В среду, 19 апреля, в Одесской области столкнулись три грузовых автомобиля. А именно – "DAF", "Scania" и "Volvo". На место сразу выехали правоохранители.
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Что известно об аварии
Как отметили в полиции, на трассе Одесса – Рени на определенном участке было затруднено движение транспорта из-за этого происшествия. Вместе с тем три человека получили ранения, в частности, травмировался ребенок.
По предварительной информации, водитель "DAF" не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Scania", а затем выехал на встречную полосу и там столкнулся с ехавшим на встречу грузовиком "Volvo",
– говорится в источнике.
Кроме того, в правоохранительных органах уточнили, что пострадавшие –женщина с дочерью (2000 и 2022 годов рождения), которые были пассажирками "DAF", а также 30-летний водитель "Volvo".
Последствия столкновения трех транспортных средств в Одесской области / фото полиции
Добавим, что на месте работали сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции вместе со следователями, главной задачей которых было установить все обставить это автопроисшествие.
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