В море близ Турции столкнулись два корабля с зерном: они следовали из Украины и России

В Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозивших зерно. Известно, что это были украинский и российский корабли, следовавшие из Измаила и Кавказа соответственно.

В настоящее время россияне активно обстреливают порт в Одесской области, пытаясь парализовать экспорт зерна. С начала октября они выпустили более 100 "Шахедов" в направлении региона.

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Авария в водах Турции

Вблизи турецких земель ночью 13 октября столкнулись два грузовых корабля, перевозивших зерно. Инцидент произошел в Мраморном море, севернее острова Мармара.

Одним из судов был 122-метровый сухогруз "Haje Halimeh", двигавшийся из Измаила в испанскую Валенсию. Другим сухогрузом был 169-метровый корабль "Asomatos", плывущий с Кавказа в израильский Ашдод.

Сообщается, что "Asomatos" во время обгона врезался в корму генерального грузового судна "Haje Halimeh". В результате аварии пострадавших или загрязнения среды нет, однако сами корабли получили повреждения. Правый борт и ночь корабля, плывущего из России помялись, а корма судна из Украины получила дыру.



Повреждение двигавшегося из Украины корабля / Нaberturk

Оба корабля перенаправили в Текирдаг и поставили на якорь для оценки ущерба и расследования инцидента.

Экспорт зерна Украиной: что известно

Несмотря на российскую блокаду, зерновой коридор работает – оттуда один за другим уходят корабли. Сначала ожидалось, что он будет исключительно гуманитарным, однако после удалось наладить продажу зерна. Судовладельцы и страховые компании выполняют соответствующую работу, чтобы увеличить объем экспорта украинского зерна.

Однако россияне не в восторге от этого, поэтому пытаются противостоять террором. Периодически по острову Змеиный и в направлении Одесчины летят управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе. Также разведка сообщала, что Россия может атаковать минами черноморские гражданские суда.

В общем, российские атаки по Украине с июля уничтожили более 280 тысяч тонн зерна – то есть с момента выхода России из зернового соглашения. Одной из главных целей неприятеля стали порты, инфраструктура и уничтожение складов с продовольствием.