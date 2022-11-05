В 8 регионах Украины отменили почасовые отключения, но будут аварийные

В Украине продолжают сражаться с последствиями ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Для стабилизации работы сети приходится выключать свет. Рассказываем, где его сегодня не будет.

Как сообщили в Укрэнерго, утром 5 ноября украинцы используют больше электроэнергии. В результате вынуждены будут выключать свет в ряде областей, чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы.

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В каких областях аварийное отключение света

В Укрэнерго сообщили, что без света останутся жители Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей. В этих регионах временно не будет действовать график почасовых отключений.

Напомним, что в этих областях утром сообщили о введении почасового графика отключения. Уже через несколько часов в Укрэнерго решение изменили собственно из-за чрезмерной нагрузки на систему.

Выключение света необходимо для того, чтобы нагрузка на сеть спала. Это позволит продлить работу энергосистемы, а также избежать повторных аварий.

Уважаемые украинцы, пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Энергетикам жизненно необходима ваша помощь на энергетическом фронте!

– отмечают в компании.

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Как вести себя, когда отключили электроэнергию / Инфографика 24 канала