Як повідомили в Укренерго, зранку 5 листопада українці використовують більше електроенергії. Внаслідок цього вимушені будуть вимикати світло у низці областей, щоб підтримати стабільну роботу енергосистеми.

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В яких областях аварійне відключення світла

В Укренерго повідомили, що без світла залишаться мешканці Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей. У цих регіонах тимчасово не діятиме графік погодинних відключень.

Нагадаємо, що в цих областях зранку повідомили про запровадження погодинного графіка відключення. Уже через кілька годин в Укренерго рішення змінили, власне, через надмірне навантаження на систему.

Вимкнення світла тут необхідне для того, щоб навантаження на мережу спало. Це дозволить продовжити роботу енергосистеми, а також уникнути повторних аварій.

Шановні українці, будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Енергетикам життєво необхідна ваша допомога на енергетичному фронті!,

– наголошують у компанії.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.



Як поводитися, коли відключили електроенергію / Інфографіка 24 каналу