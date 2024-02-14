У них всего месяц: для чего Россия перебрасывает под Авдеевку остатки профессионалов

Россия завозит в Авдеевку остатки профессионалов, основу которых украинские военные уничтожили еще в 2022-м году. Речь идет о воздушно-десантных войсках врага и спецназовцах.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что их завозят в населенный пункт для того, чтобы выполнить политическое задание, а не военное. Он добавил, что у врага есть дедлайн.

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"С военной стороны логики абсолютно нет столько россиян положить на одной позиции. У них дедлайн ближе к 17 марта. Осталось чуть больше месяца", – сказал Свитан.

Именно поэтому захватчики и используют на Авдеевском направлении остатки профессионалов, которых еще не уничтожили ВСУ. Однако, не весь российский контингент там профессиональный. В большинстве там так называемая "любительская армия" врага.

4 месяца держимся. Думаю, месяц продержимся. Понятно, что где-то придется прижаться, возможно, свернуть определенные направления. Возможно, где-то отойти на лучшие позиции с уменьшенным расходом боеприпасов,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Все, чтобы аккумулировать силы и средства, а затем усилить Авдеевское направление.

Отбрасывание врага

Роман Свитан считает, что со временем украинские военные могут провести военную операцию. Это можно будет сделать как только в украинской армии будет достаточно сил и средств. Тогда Авдеевский гарнизон будет разблокирован.

"Одно из действий стратегических – это возвращение россиян, особенно северной "клешни" российской, на стартовые позиции за трассу Константиновка – Авдеевка. Для этого надо проводить военную операцию весенне – летнюю. Это серьезная операция на несколько месяцев", – сказал военный эксперт.

Ситуация на Авдеевском направлении