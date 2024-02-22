Авдеевка – новая линия обороны: Зеленский провел новую Ставку

Днем 22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что провел очередную Ставку. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о текущей ситуации на фронте.

Напомним, что первая Ставка в обновленном составе была проведена вечером 12 февраля. Тогда ему доложили Главнокомандующий ВСУ Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, представители разведок, а также представители командующих оперативно-стратегических группировок войск.

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Зеленский провел новую Ставку

Президент Украины заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского. Была обсуждена ситуация на всех основных направлениях, оборонительные действия и отдельные наступательные операции.

В частности, Александр Сырский рассказал о поступлении и расходах боеприпасов, ракет, а также дронов.

В то же время украинский лидер заслушал информацию о планах врага от начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию,

– заявил Зеленский.

Кроме того, был отдельно закрыт доклад по всему, что касается самолетов F-16. Говорится о количестве истребителей в первой партии и сроки получения.

В то же время был обсужден ход подготовки инфраструктуры и персонала. В частности, уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов.

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