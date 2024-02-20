"Взяли при минимальных потерях": Шойгу цинично врет россиянам об Авдеевке

Российский министр обороны Сергей Шойгу отчитался об оккупации украинской Авдеевки. По словам главы Минобороны страны-агрессора, город якобы "взяли при минимальных потерях".

Об этом сообщают российские СМИ. В то же время Шойгу точно не уточнил, какие именно были потери в армии оккупантов во время штурмов Авдеевки, передает 24 Канал.

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Министр обороны России отметил, что наступательные действия армии после захвата Авдеевки продолжаются на запад и якобы "освобождено 72 квадратных километра территории". Именно "освобождением" захватчики называют оккупацию нашей земли.

Шойгу также отметил, что в целом операция по "освобождению" города "войдет в учебники Минобороны". Правда, неизвестно, какие "успехи" выполнения взятия Авдеевки имел в виду: потери, больше чем за 10 лет войны советской армии в Афганистане, или оккупацию руин ранее цветущего украинского города.

К слову, уже через несколько часов сообщение с "минимальными потерями" Шойгу исчезло из российских СМИ. Очевидно пропагандисты его удалили, однако неизвестно, по какой причине.

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