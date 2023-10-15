Хотят длительную кровопролитную войну: какие планы врага по поводу Авдеевки
Вокруг Авдеевки продолжаются тяжелые бои. Вероятно, в городе может повториться сценарий Бахмута, когда россияне месяцами лезли на город, не считая потери.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что оккупанты активно пытаются запустить ИПСО в украинское пространство.
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Зачем врагу кровопролитные бои
По словам Мусиенко, оккупанты надеются втянуться в длительные кровопролитные бои, чтобы тянуть время. Ведь враг надеется, что весной – летом 2024 года Украине будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи, которые не дадут возможности вести контрнаступательные действия.
Кроме того, россияне надеются склонить Украину к "правильному" решению, если Силы обороны устанут держать оборону зимой.
Но хватит ли у них потенциала, как на Бахмут? Здесь у меня возникают сомнения. Не потому, что закончились люди для мясных штурмов, а потому, что ситуация на фронте изменилась,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Речь идет о том, как украинские военные дают мощный отпор российским оккупантам. К примеру, Силы обороны уничтожают более 7 единиц вражеской техники, а россияне – только одну единицу украинской техники.
Удастся ли оккупантам получить преимущество
Как заметил Мусиенко, враг атакует большим количеством солдат, но и несет такие же большие потери. Пока оккупанты имеют лишь незначительные тактические результаты. Зато получить существенное преимущество на участке Авдеевка – Купянск – Лиман противнику не удастся.
По-моему, украинское командование внесет соответствующие коррективы для того, чтобы дополнительные подразделения появились на Востоке, которые в активной обороне уничтожали как можно большее количество врага,
– подчеркнул Александр Мусиенко.
По его мнению, военное руководство Украины будет искать места дислокации врага на Юге, по которым можно наносить удары, не применяя большое количество техники и личного состава.
Мусиенко о планах врага по Авдеевке: смотреть видео
Россияне запускают ИПСО в украинское пространство
Как рассказал Мусиенко, оккупанты пытаются вбрасывать информационно-психологические операции в украинское пространство. Речь идет о планах врага захватить Донецкую и Луганскую область до конца 2023 года, а также масштабные наступления из России и Белоруссии.
Я бы советовал успокоиться. Учитывая расположение российских войск и их возможности и потенциал, то об этом вообще не говорится,
– сказал Александр Мусиенко.
Поскольку оккупанты надеялись очень быстро продвигаться в окружении. Однако наткнулись на блокировку Силы оборон, отражающих многочисленные атаки как в Авдеевке, так и на подступах к городу.
Ситуация вокруг Авдеевки
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что продолжаются 6 сутки интенсивных боев за Авдеевку. Оккупанты пытаются захватить город, однако ресурсов у них становится все меньше. В настоящее время бьют по Авдеевке градами, минометами, управляемыми авиабомбами.
- Кроме того, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что россияне стянули сотни танков, ракетных и артиллерийских систем на Авдеевское направление. Известно также, что в бой бросили три бригады – более 15 тысяч человек.
- Аналитики ISW отмечают, что оккупанты постоянно теряют личный состав, однако не останавливают наступление вблизи Авдеевки. Россияне также жалуются, что оборонные укрепления препятствуют войску продвигаться вокруг Авдеевки.