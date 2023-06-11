В Авдеевке остается только один ребенок: мальчика пытаются найти
Город Авдеевка на Донетчине полностью разрушен. Однако там остается в опасности один ребенок.
Пока мальчика не могут найти. Его родители тоже исчезли. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно о пропавшем ребенке в Авдеевке
По словам Барабаша, по городу очень сложно передвигаться – он разрушен полностью. В общей сложности уже эвакуировали 1 729 человек.
Известно, что в Авдеевке остался один ребенок. Сейчас продолжаются поиски, власти пытаются найти мальчика.
Мальчику 12 лет. Проживал с мамой. Одно время мы не могли найти его, потому что родители прятали. Они получали гуманитарную помощь, а затем сами исчезли,
– рассказал глава Авдеевской ГВА.
Власти проверили многих людей, но ребенка до сих пор не нашли.
"Есть неофициальная версия, что, возможно, родители с ребенком погибли в старой части города. Сейчас эту информацию проверяют", – добавил Барабаш.
Что происходит в Авдеевке: последние новости
- Накануне Барабаш рассказал, что Авдеевка полностью разрушена. В городе не осталось зданий, подлежащих восстановлению. Несмотря на это, медучреждения и магазины в Авдеевке работают, а люди регулярно получают гуманитарную помощь.
- Недавно россияне снова ударили по Авдеевке – попали в жилой дом. Предварительно, обошлось без жертв.
- 23 мая враг нанес авиаудару по многоквартирному дому Авдеевки. Дом обрушился. Два человека были ранены, еще двое остались под завалами.
- Также оккупанты снова обстреляли Авдеевку 15 мая. Они нанесли по городу ракетный авиаудар. Так, в результате удара погибли четыре человека.
- Виталий Барабаш отметил, что погибшие находились в укрытии во время обстрела. Жертвами вражеского удара стали двое мужчин и две женщины.
- Кстати, начальник Объединенного пресс-центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил, что, вероятнее всего, в ближайшие сроки все мирное население Авдеевки будет эвакуировано. Однако говорится о добровольной эвакуации.