В Авдеевке остается только один ребенок: мальчика пытаются найти

Город Авдеевка на Донетчине полностью разрушен. Однако там остается в опасности один ребенок.

Пока мальчика не могут найти. Его родители тоже исчезли. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно о пропавшем ребенке в Авдеевке

По словам Барабаша, по городу очень сложно передвигаться – он разрушен полностью. В общей сложности уже эвакуировали 1 729 человек.

Известно, что в Авдеевке остался один ребенок. Сейчас продолжаются поиски, власти пытаются найти мальчика.

Мальчику 12 лет. Проживал с мамой. Одно время мы не могли найти его, потому что родители прятали. Они получали гуманитарную помощь, а затем сами исчезли,

– рассказал глава Авдеевской ГВА.

Власти проверили многих людей, но ребенка до сих пор не нашли.

"Есть неофициальная версия, что, возможно, родители с ребенком погибли в старой части города. Сейчас эту информацию проверяют", – добавил Барабаш.

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