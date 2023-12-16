Россияне готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку: Коваленко оценил возможности врага
Российская армия продолжает концентрировать на Авдеевском направлении огромное количество военных. Там продолжаются наступательные операции врага, некоторые из которых успешны.
Оккупанты также готовят новую волну наступления на Авдеевку, которая может начаться в скором времени. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Есть ли у россиян возможность окружить Авдеевку
В течение 15 декабря наступательные действия россиян на Авдеевском направлении имели определенные успехи. В частности, оккупанты несколько продвинулись в районе Степного и Первомайского.
"Любое продвижение российских окупантов, захват той или иной локации, отнюдь не улучшает ситуацию на фронте. Особенно в перспективе, когда этот участок нам нужно будет увольнять", – подчеркнул Александр Коваленко.
Однако для того, чтобы быстро оцепить Авдеевку, россиянам необходимо больше ресурсов. Сейчас у них нет соответствующих сил и средств для этого.
Ситуация действительно напряженная. Сейчас мы наблюдаем подготовку россиян к третьей волне мощного наступления. Он может развернуться примерно в 20-х числах декабря, то есть к Новому году,
– отметил военный обозреватель.
Результатами наступательных действий может стать продвижение в северном и южном секторе: в районе Степного, в направлении Бердичев, а также в Северном и Тоненьком.
"Это в случае худшего сценария. Если рассматривать в общем, как россияне начали эту наступательную кампанию еще 10 октября и сейчас не достигнули боевых задач, не исключаю, что они полностью не смогут выполнить их до Нового года", – отметил Коваленко.
Так что наступательная операция окупантов на Авдеевку может перенестись и на 2024 год.
Что происходит в Авдеевке: последние новости
- В Генштабе сообщили, что по состоянию на 15 декабря враг не прекращает попыток окружить Авдеевку. Украинские военные сдерживают давление врага. В частности, в сутки им удалось отразить 45 атак врага на Авдеевском направлении.
- В частности, активные боевые действия продолжаются в районе Авдеевского коксохимического завода. Россияне пытаются проникнуть на территорию предприятия. Впрочем, в Силах обороны на Таврическом направлении заявили, что ни одна из попыток врага еще не была успешной.
- Наступательные действия оккупантов сопровождаются огромными потерями. В Белом доме сообщили, что с октября 2023 года российская армия потеряла на Авдеевском направлении около 13 тысяч военных. Поражают также потери оккупантов в технике – более 220 боевых машин, что является эквивалентом шести маневровых батальонов только по технике.