Россияне готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку: Коваленко оценил возможности врага

Российская армия продолжает концентрировать на Авдеевском направлении огромное количество военных. Там продолжаются наступательные операции врага, некоторые из которых успешны.

Оккупанты также готовят новую волну наступления на Авдеевку, которая может начаться в скором времени. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Есть ли у россиян возможность окружить Авдеевку

В течение 15 декабря наступательные действия россиян на Авдеевском направлении имели определенные успехи. В частности, оккупанты несколько продвинулись в районе Степного и Первомайского.

"Любое продвижение российских окупантов, захват той или иной локации, отнюдь не улучшает ситуацию на фронте. Особенно в перспективе, когда этот участок нам нужно будет увольнять", – подчеркнул Александр Коваленко.

Однако для того, чтобы быстро оцепить Авдеевку, россиянам необходимо больше ресурсов. Сейчас у них нет соответствующих сил и средств для этого.

Ситуация действительно напряженная. Сейчас мы наблюдаем подготовку россиян к третьей волне мощного наступления. Он может развернуться примерно в 20-х числах декабря, то есть к Новому году,

– отметил военный обозреватель.

Результатами наступательных действий может стать продвижение в северном и южном секторе: в районе Степного, в направлении Бердичев, а также в Северном и Тоненьком.

"Это в случае худшего сценария. Если рассматривать в общем, как россияне начали эту наступательную кампанию еще 10 октября и сейчас не достигнули боевых задач, не исключаю, что они полностью не смогут выполнить их до Нового года", – отметил Коваленко.

Так что наступательная операция окупантов на Авдеевку может перенестись и на 2024 год.

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