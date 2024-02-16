У ВСУ одна миссия: Генштаб прокомментировал возможность отхода от Авдеевки

Российские оккупанты продолжают мощное наступление на Авдеевку. Ситуация на этом участке фронта чрезвычайно сложная, впрочем, украинские воины и далее отважно защищают город.

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал 24 Каналу, что для наших бойцов важно защитить каждый украинский город или село. Более того, все понимают, что каждый клочок земли в Авдеевке окроплен кровью побратимов.

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"Миссия Вооруженных Сил Украины – это защита украинской территории, независимости, суверенитета. Также это защита каждого украинского городка, поэтому не имеет значения, как этот городок называется – Авдеевка или как-то по-другому", – подчеркнул Андрей Ковалев.

По словам спикера, украинские военные должны защищать нашу землю и выбить из нее оккупантов. Кроме этого, стоит помнить, что на этой земле пролита кровь побратимов. Учитывая это, трудно говорить о каких-либо отступлениях.

Понятно, что с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих принимается решение об оставлении определенных позиций. Но я понимаю вес своего слова, поэтому не могу говорить о каких-либо тактических перемещениях подразделений Вооруженных Сил,

– отметил Ковалев.

Он добавил, что Президент Украины правильно высказался о том, что сохранение жизни и здоровья каждого военнослужащего является приоритетом. Также стоит осознавать, какому серьезному врагу сегодня противостоит наша страна.

Говоря о человеческом ресурсе, то даже с точки зрения математики мы понимаем, что противостоять и побеждать можно только новейшими технологиями, креативными решениями,

– сказал спикер Генштаба.

Российские оккупанты превращают украинские города в руины из кирпича и цемента, тогда просто не остается защитных сооружений, чтобы наши военнослужащие могли держать позиции и эффективно обороняться. В таких условиях командиры должны принимать решения относительно определенных тактических перемещений для того, чтобы бойцы имели возможность контратаковать и противостоять российским оккупантам.

Андрей Ковалев подытожил, что в условиях сложной войны сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих превыше всего. Вместе с этим главная задача и функция Вооруженных Сил Украины – защищать украинскую землю и украинские города, независимо от их названий.

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