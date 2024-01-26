Россияне держат свои вертолеты на "тайной" базе отдыха в Крыму: спутниковый снимок
База отдыха "Волна", расположенная на Арабатской стрелке, стала местом дислокации российских вертолетов. Оккупанты продолжают нагло использовать в своих целях незаконно захваченные территории Украины.
Об этом сообщил украинский офицер запаса OSINT-аналитик Tatarigami_UA, передает 24 Канал. Спутниковые снимки, сделаны в январе 2024 года, подтверждают присутствие на "тайной" базе вражеских вертолетов.
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Сейчас на базе расположено меньшее количество машин и они более рассредоточены по импровизированной "авиабазе" на Арабатской Стрелке. По данным многодневного анализа, оккупанты держат не более трех-четырех вертолетов одновременно.
Ранее команда OSINT-аналитик идентифицировала базу вертолетов FARP (передовой пункт вооружения и дозаправки) в Стрелковом. После ударов по аэродромам в Луганске и Бердянске база была заброшена и до последнего времени не использовалась.
Авиабаза россиян на Арабатской Стрелке 17 января 2024 года / Фото: Tatarigami_UA
Напомним, в начале декабря 2023 года стало известно, что россияне прячут свои вертолеты буквально на пляже в Крыму. Оккупационная армия фактически обустроила там своеобразную "тайную авиабазу", что подтвердили спутниковые снимки. Противник перебросил на крымский пляж свою авиацию с авиабазы "Чаплинка".
Строительство "секретной" базы для авиации российские захватчики начали еще осенью 2022 года. Как отметил аналитик, в ноябре, когда украинские войска продвинулись в направлении Херсона, россияне переправили свои вертолеты с аэродрома "Чаплинка" в безопасное место, а именно на Арабатскую Стрелку.
Авиабаза россиян на Арабатской Стрелке 20 мая 2023 года / Фото: Tatarigami_UA
Атака ВСУ по аэродрому в Крыму: кратко
- Украинские военные в ночь на 6 января поразили военный аэродром в Саках на территории аннексированного Крымского полуострова. Местные жители жаловались на "неизвестные вспышки" и взрывы. Оккупационные власти традиционно успокаивали и рассказывали об "успешной" работе "пе-ве-о". Однако Воздушным силам ВСУ все же удалось нанести ракетный удар.
- Известно, что там базировался 43-й истребительный авиационный полк, который является основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на Юге Украины. Там размещались российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.
- Впоследствии выяснилось, что во время атаки Силы обороны ликвидировали заместителя командира штурмового авиационного полка Александра Чернобрового. В 2018 году Чернобровый был внесен в базу "Миротворец".