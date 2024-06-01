Трудно было даже мечтать: авиаэксперт объяснил, почему Украине так важны радиолокационные самолеты

Украина получит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 от Швеции. Эти "птички" существенно усилят возможности нашего государства в воздухе. О таких самолетах раньше Украина могла только мечтать.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что это действительно фантастическая новость. Украина получит новые возможности и комбинации по отражению ударов врага и атак по военным объектам оккупантов.

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Что известно об ASC 890

Как отметил Криволап, самолет ASC 890 выводят авиационную часть нашей армии на совершенно другой уровень. Они помогут как западным F-16, так и советским МиГ-29, Су-24, Су-27 и т.п. Украина сможет выявлять вражеские ракеты, дроны и самолеты на значительных расстояниях. Также наше государство сможет еще лучше наносить удары по оккупантам.

Возможности – это видеть на 350 – 500 километров в зависимости от размера, радиотехнических особенностей объектов. Будем достаточно далеко видеть в воздушном пространстве, на море, чего раньше не могли делать все это время,

– отметил Криволап.

Сейчас Украина получает информацию о российских атаках от самолетов AWACS, которые летают в Польше и Румынии. Также есть беспилотники над Черным морем, которые передают информацию. Теперь Украина имеет похожие самолеты, которые существенно помогут в планировании различных операций.

Если у тебя есть такой самолет, то, условно, истребитель F-16 получит целеуказание с ASC 890. То есть радар истребителя еще не видит, а информация о цели уже есть. И пилот принимает решение. Это существенное увеличение возможностей. Это очень серьезные, дорогие и мощные системы. Они будут работать и работать. О таких самолетах трудно было даже мечтать,

– отметил авиационный эксперт.

Самолеты ASC 890: коротко