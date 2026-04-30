Украина придумала новый способ сбивания дешевых российских дронов, – авиаэксперт

Украина существенно усиливает собственную противовоздушную оборону. Проблемы, конечно, существуют, но ситуация улучшается.

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что раньше Украина сбивала "Шахеды" различными ракетами. Сейчас их не хватает по разным причинам. В частности западные предприятия не готовы к широкомасштабным боевым действиям. Они не могут поставлять достаточное количество зенитных ракет. Поэтому одно из недавних прекрасных решений – зенитные дроны.

Как удалось усилить украинскую ПВО?

По словам Романенко, новый министр обороны Михаил Федоров уже внедрил ряд важных решений, которые дают свой результат. В частности Украина внедряет в собственную противовоздушную оборону антидроновую подсистему. Улучшают как систему обнаружения и оповещения, так и систему автоматического целераспределения с системой управления мобильными огневыми группами.

Развертывается система местной ПВО. Слышали о частной ПВО, которая является фактически "оружием последнего шанса" для прикрытия предприятий. Наша ПВО совершенствуется. А главное – удешевляется. Ведь мы не в состоянии использовать такое количество денег, которое тратят россияне на войну,

– отметил Романенко.

Обратите внимание! Украина ввела интересное решение, которое позволяет противодействовать российской гиперзвуковой ракете "Кинжал". Ее чрезвычайно сложно перехватить.

Что с ПВО на прифронтовых территориях?

Как отметил Романенко, россияне преимущественно используют на прифронтовых территориях дешевые ударные беспилотники "Молния". Проблема в том, что они чрезвычайно дешевые. Но Украина нашла решение.

Зенитный дрон стоит 1 – 3 тысячи долларов. Стоимость "Шахеда" – от 50 – 70 тысяч долларов. Нам выгодно работать против них зенитными дронами. А вот стоимость "Молний" – несколько сотен долларов. И дешевый дрон всегда можно выпускать в огромном количестве,

– сказал эксперт.

Украина нашла интересное новое решение, как противодействовать таким беспилотникам. В частности уже существуют дроны, которые имеют на своем борту фактически обрез. Он выстрелом уничтожает "Молнию" или другой БпЛА, а затем летит на другую цель или садится на землю.

Что известно об украинских инновациях на поле боя?

Украина активно вкладывается в наземные роботизированные комплексы. Международные партнеры помогают в этом. Однако сейчас активнее всего на фронте работают НРК именно украинского производства.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в первом полугодии 2026 года Украина хочет законтрактовать 25 тысяч НРК. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Недавно благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" собирал 100 миллионов гривен на новую технологию в сфере FPV-дронов. Это будут беспилотники, против которых Россия пока не имеет противодействия.