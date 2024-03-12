Виновата птица: в России назвали предварительную причину падения Ил-76

На борту самолета "Ил-76", который сегодня упал возле российского города Иваново, было 15 человек. Сейчас в России озвучили причины падения воздушного судна. Самолет начал распадаться на части еще во время полета

Так называемое минобороны России уже успело отчитаться, что самолет совершал плановый полет. Там отметили, что причина падения – возгорания двигателя, который впоследствии отвалился от самолета.

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Ил-76 упал, не дотянув до аэродрома, в районе местного кладбища на севере города между поселками Подталицы и Богородское.

Российские ресурсы пишут, что причиной падения самолета – птица-диверсант. Мол, именно птица стала помехой во время полета Ил-76.

"В двигатель Ил-76, упавшего под Ивановом, попала птица", – пишет российский телеграм-канал Mash.

В Ил-76 загорелся двигатель

Сейчас все теории сходятся на одном – причиной падения вероятнее всего стала вспышка двигателя. Собственно, это видно на видео с моментом падения самолета.

Возникло возгорание из-за технической неисправности российского борта. Самолет начал распадаться на части еще во время полета, а затем упал. Россияне заявили о технической неисправности.

"Не зря дымный след от двигателя появился почти сразу после взлета, потом двигатель вспыхнул, а вскоре часть от него отвалилась", – говорится в сообщениях.

В то же время источники росСМИ пишут, что самолет, упавший, потому что был оснащен двигателем старой модификации. И конечно, признать это россиянам не так просто, как обвинить в аварии птицу-диверсанта.