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      Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский встретился с родственниками погибших – фото

      16 Читати новину українською
      Зеленский и родственники погибших в авиакатастрофе украинцев / Фото из соцсетей

      Глава государства вечером 9 января встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране украинцев. Кроме финансовой поддержки, Зеленский пообещал предоставить самое важное – исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии.

      Президент отметил: он прекрасно понимает, что никакие выплаты от государства не вернут людям их родных. Об этом говорится в заметке, обнародованной на официальном телеграмм-канале Владимира Зеленского.

      Актуально: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось еще одно видео падения самолета

      Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, что Офис Президента после того, как американские СМИ и глава Белого дома Дональд Трамп предположили, что самолет могли сбить зенитной ракетой, попросил у международных партнеров предоставить соответствующие доказательства. В свою очередь в Иране отрицают то, что причиной крушения стал ракетный удар.

      Больше о погибших в страшной авиакатастрофе украинцах: видео

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      Предыдущие версии причин авиакатастрофы:

      • В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых закрытые. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
      • К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
      • В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам председателя организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета якобы говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
      • В то же время, государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
      • Между тем американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне передают, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.
      • Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".
      • Со ссылкой на разведку страны, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет над Тегераном сбила ракета класса "земля – ​​воздух". Ее якобы выпустили случайно.
      • Между тем Организация гражданской обороны Ирана отвергает версию о сбитии самолета. Там говорят: в небе в то время было много других самолетов на той же высоте.


      Версии причин авиакатастрофы / инфографика 24 канала

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось еще одно видео падения самолета
      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Владимир Зеленский МАУ авиация Жертвы
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