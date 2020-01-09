Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Зеленський зустрівся з родичами загиблих – фото

Глава держави ввечері 9 січня зустрівся з родичами загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані українців. Окрім фінансової підтримки, Зеленський пообіцяв надати найважливіше – вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії.

Президент зазначив: він чудово розуміє, що жодні виплати від держави не повернуть людям їх рідні. Про це мовиться у дописі, оприлюдненому на офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського.

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Зустрівся та поговорив з родичами українців, загиблих у авіакатастрофі. Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Офіс Президента після того, як американські ЗМІ та глава Білого дому Дональд Трамп припустили, що літак могли збити зенітною ракетою, попросив у міжнародних партнерів надати відповідні докази. Своєю чергою, в Ірані заперечують те, що причиною авіатрощі став ракетний удар.

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Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

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Версії причин авіакатастрофи/ інфографіка 24 каналу