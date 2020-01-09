Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Зеленський зустрівся з родичами загиблих – фото
Глава держави ввечері 9 січня зустрівся з родичами загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані українців. Окрім фінансової підтримки, Зеленський пообіцяв надати найважливіше – вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії.
Президент зазначив: він чудово розуміє, що жодні виплати від держави не повернуть людям їх рідні. Про це мовиться у дописі, оприлюдненому на офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського.
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Зустрівся та поговорив з родичами українців, загиблих у авіакатастрофі. Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Офіс Президента після того, як американські ЗМІ та глава Білого дому Дональд Трамп припустили, що літак могли збити зенітною ракетою, попросив у міжнародних партнерів надати відповідні докази. Своєю чергою, в Ірані заперечують те, що причиною авіатрощі став ракетний удар.
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Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
Попередні версії причин авіакатастрофи:
- У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.
- До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
- У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.
- Водночас, державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.
- Тим часом американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні передають, що український пасажирський літак збила іранська ракета, випущена протиповітряною обороною країни.
- Сумніви щодо технічних несправностей українського літака має й американський лідер Дональд Трамп. Він каже: ймовірно, "хтось здійснив помилку" і "трапилось щось дуже жахливе".
- З посиланням на розвідку країни, канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що український літак над Тегераном збила ракета класу "земля – повітря". Її начебто випустили випадково.
- Тим часом Організація цивільної оборони Ірану відкидає версію про збиття літака. Там кажуть: в небі у той час було багато інших літаків на тій же висоті.