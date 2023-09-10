Россия усилила авиаудары по Змеиному после возобновления судоходства из портов Украины, – Гуменюк

После возобновления судоходства из украинских портов россияне начали больше атаковать остров Змеиный. Оккупанты периодически сбрасывают туда управляемые авиабомбы.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала утром 10 сентября в эфире телемарафона, что Россия продолжает давить на гражданское судоходство. Несмотря на это, суда продолжают движение, пишет 24 Канал.

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Почему Россия усилила авиаудары по Змеиному

Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море находится 10 единиц техники врага, в Азовском – одна. Их враг разместил для разоблачения водной обстановки.

В частности, в Черном море размещены как боевые корабли флота, так и пограничные катера и суда снабжения. Однако россияне используют даже их, чтобы запускать беспилотники для разведки. Поэтому эти суда следует воспринимать также как элемент угрозы.

Кроме того, россияне активизировали тактическую авиацию, в частности, в направлении острова Змеиный.

Время от времени сбрасывают там (на острове Змеиный – 24 Канал) управляемые авиабомбы. Это все продолжение давления на гражданское судоходство. Потому что предложенный Украиной все-таки функционирующий гуманитарный коридор и четыре судна уже им воспользовались, враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что это опасный путь,

– заявила Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что есть угроза из воздуха. Кроме того, наличие российской тактической авиации в этой части в акватории Черного моря может свидетельствовать как раз о сборе разведданных, что там готовится в рамках учений.

Что известно о судоходстве в Черном море