Авто смяло, как жестянку: в серьезном ДТП на Львовщине пострадали 8 человек

В воскресенье, 26 августа, в городе Бибрка на Львовщине водитель на Honda Accord влетел в электрическую опору, после чего авто снесло ограждение домов.

В результате аварии травмированы восемь человек, трое из которых несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает Zaxid.Net.

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Автомобиль был переполнен пассажирами – это 5 взрослых и трое малолетних детей. К счастью, никто не погиб.



ДТП в городе Бибрка на Львовщине

Водителя в больницу доставили в тяжелом состоянии, у него закрытый перелом грудной клетки и закрытая травма позвоночника.

Правоохранители устанавливают причины ДТП.



ДТП в городе Бибрка на Львовщине



ДТП в городе Бибрка на Львовщине



ДТП в городе Бибрка на Львовщине



ДТП в городе Бибрка на Львовщине