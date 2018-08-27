Авто смяло, как жестянку: в серьезном ДТП на Львовщине пострадали 8 человек
В воскресенье, 26 августа, в городе Бибрка на Львовщине водитель на Honda Accord влетел в электрическую опору, после чего авто снесло ограждение домов.
В результате аварии травмированы восемь человек, трое из которых несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает Zaxid.Net.
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Автомобиль был переполнен пассажирами – это 5 взрослых и трое малолетних детей. К счастью, никто не погиб.
ДТП в городе Бибрка на Львовщине
Водителя в больницу доставили в тяжелом состоянии, у него закрытый перелом грудной клетки и закрытая травма позвоночника.
Правоохранители устанавливают причины ДТП.
ДТП в городе Бибрка на Львовщине
ДТП в городе Бибрка на Львовщине
ДТП в городе Бибрка на Львовщине
ДТП в городе Бибрка на Львовщине