Что с пассажирами херсонского поезда, который атаковали россияне: в Укрзализныце ответили
Источник:Укрзализныця
Вечером 26 декабря российские военные ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне, куда прибыл эвакуационный поезд. Его отправления ждали более 140 гражданских.
В результате обстрела Херсона поврежден вокзал и сам поезд. Поэтому Укрзализныце пришлось перейти к плану "Б", чтобы доставить своих пассажиров к месту назначения.
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Автобусами в Николаев
В компании рассказали, что организовали для более сотни пассажиров автобусы в Николаев, где подготовили резервные вагоны, по которым уже люди смогут добраться туда, куда хотят.
По состоянию на 22:17 известно, что пассажиры Херсонского поезда безопасно доехали до Николаева.
Поезд в Киев отправится по диспетчерскому расписанию. Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут предварительно следовать в Николаев,
– рассказали в Укрзализныце.
Городской голова Николаева анонсировал усиление патрулей на территории железнодорожного вокзала, чтобы люди в случае необходимости могли обратиться за помощью.
Правоохранители будут дежурить до тех пор, пока все пассажиры не отправятся дальше,
– подчеркнул Сенкевич.
Удар по вокзалу в Херсоне: что известно
- Вечером 26 декабря оккупанты массированно обстреливали Херсон. Один из ударов пришелся по железнодорожному вокзалу. Об этом стало известно из обращения Владимира Зеленского.
- Впоследствии в Укрзализныце рассказали, что в результате атаки пострадали несколько сотрудников компании.
- Глава МВД Клименко сообщил об одной жертве. Это 29-летний полицейский из Кировоградщины, получивший смертельное ранение во время эвакуации людей У мужчины осталось двое детей.
- Также ранения получили еще двое сотрудников полиции и двое гражданских.
- Кроме вокзала, пострадали другие гражданские объекты, в том числе жилые дома.
- Херсонская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.