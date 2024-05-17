На бус Volkswagen T5: 24 Канал собрал 270 000 гривен для украинских защитников

Фонд 24 Канала закрыл масштабный сбор на бус Volkswagen T5 для украинских бойцов. Сеть АЗК WOG также присоединилась к помощи и заправила автомобиль за свой счет.

Военные на позициях уже получили бус. Теперь машина будет помогать выполнять задачи бойцам уже легендарной 24 бригады.

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Машины нужны нашим защитникам

К сожалению, потребность в авто на фронте есть постоянно, а в условиях боевых действий они часто выходят из строя. Именно поэтому обычные бусы помогают спасать жизни наших защитников.

Фонд 24 (волонтерская инициатива работников сайта и 24 Канала) собрал 270 000 гривен – это позволило максимально быстро закрыть запрос наших воинов.

Уже традиционно к помощи бойцам присоединилась сеть АЗК WOG – благодаря им машина с полным баком отправилась на фронт.

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