Главарь "бучанских палачей": в параде ко "Дню Победы" участвовал полковник Омурбеков

К так называемому "Дню Победы" во многих регионах России прошли "торжества". В частности, на параде в Хабаровске принял участие полковник Азатбек Омурбеков. Он причастен к зверствам оккупантов в Буче и других городах Киевской области.

Во вторник, 9 мая, в городах России витал дух "победобесия", хотя по Красной площади проехался всего один несчастный танк, что свидетельствует о наличии проблем у оккупантов. Также 24 Канал со ссылкой на российские СМИ сообщает, что в параде в Хабаровске принял участие военный преступник Омурбеков.

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Палач на параде

Известно, что под командованием Омурбекова в Украине воевал Даниил Фролкин. Это еще один военнослужащий, признававшийся журналистам в убийстве мирного населения Украины во время оккупации Киевской области весной 2022 года.

Несколько собеседников издания "Важные истории" из рядов военнослужащих рассказывали, что Азатбек Омурбеков приказывал стрелять машинами с гражданскими, а также убивать "всех, у кого телефоны найдете",

– написали российские СМИ.

Омурбеков на параде в Хабаровске: смотрите видео с росСМИ

"Жалкое зрелище": 9 мая в России

Что не удивительно, в этом году парад к так называемому "Дню Победы" в России был не столь масштабным. Собственно, "победы" на поле боя в Украине нет – потому и праздновать нечего.

В частности, политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман назвал то действо, происходившее во враждебном государстве, "жалким зрелищем". По его словам, военный парад на Красной площади разочаровал даже "ожесточенных российских патриотов".

Собственно, в этот день Пригожин решил "наехать" на российского диктатора Владимира Путина. Вожак ЧВК "Вагнера" записал видео, в котором сказал, что какой-то "дед думает, что он хороший", хотя на самом деле он "полный мудак". Очевидно, речь шла о Путине.

Азатбек Омурбеков командовал 64-й мотострелковой бригадой части 51 460 в начале полномасштабного вторжения. Отметим, что это подразделение в полном составе принимало участие в наступлении на Киевскую область в первые недели войны. Именно ему мы должны "благодарить" за трагедию в Буче, Ирпене и других городах.