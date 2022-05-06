"Азовсталь" – это еще одно доказательство того, что Путин снова лжет, – политический эксперт

Путин постоянно говорит одно, а в реальности делает совсем другое. И "Азовсталь" тому еще одно доказательство. Ведь президент России уверенно заявлял, что завод россияне штурмовать не будут.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Алексей Минаков.

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Он отмечает, что нужно различать то, что говорит Путин, и то, что происходит в реальности.

Мы уже слышали, как Путин говорил, что россияне не будут штурмовать "Азовсталь". Но оккупанты последние дни пытаются успеть захватить этот завод до 9 мая,

– заявил Минаков.

Политический эксперт говорит, что Путин, как всегда, лжет. "Поэтому то, что он будет говорить – это одно, а то, что будет происходить в реальности – совсем другое", – добавил он.

Минаков считает, что война будет продолжаться. По его мнению, это будет происходить хотя бы по той причине, что Украину не удовлетворяет то положение вещей, что наши территории оккупированы.

На сегодняшний день мы видим, что контрнаступления происходят только на отдельных направлениях, это зависит, в частности, и от постаок оружия. В то же время многие территории до сих пор оккупированы. Здесь вопрос не только в том, что хочет объявить Путин (на 9 мая – 24 канал), но и наши собственные задачи в этой войне,

– заверил он.

Объявят ли в России мобилизацию

По словам Минакова, аналитические военные центры не видят подготовки к мобилизации россиян. Поэтому об этом пока рано говорить.

"Тем более, что такое решение (о мобилизации – 24 канал) будет фактически признанием абсолютного провала российской армии", – говорит эксперт.

Он добавляет, что не нужно бояться мобилизации в России, потому что сейчас все решает качество и современное вооружение, а не количественный состав военных.

Что известно о штурме "Азовстали": последние новости

Кстати, утром 6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что началась новая волна эвакуации мирного населения с территории "Азовстали". Он отметил, что два предыдущих коридора были успешными – из Мариуполя удалось вывезти около 500 гражданских.

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