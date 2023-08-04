Перед этим забрали парня, которого похитили из Херсона – Бабченко об "атаке" на посольство России

Несколько дней назад стало известно, что эстонская полиция задержала активиста за бросание яиц в российское посольство. Этим активистом оказался Аркадий Бабченко, совершивший эти действия спонтанно.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист Аркадий Бабченко. Он объяснил свою мотивацию машинальным желанием нанести вред российскому триколору.

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Подробности инцидента

В понедельник стало известно, что эстонская полиция задержала журналиста, вынужденно уехавшего из России в 2017 году.

Это произошло после того, как Украина смогла вернуть похищенного парня из Херсона. Бабченко участвовал в перевозке его из пограничной Нарвы в Таллин. Этот парень пробыл год в России, но добрые люди нашли его и его маму. Благодаря этому появилась возможность освободить его.

"Когда мы проходили мимо российского посольства, я увидел российский флаг – и желание его повредить возникло машинально. Я купил в ближайшем заведении яйца. Здесь не о чем говорить, это был спонтанный порыв души", – прокомментировал инцидент бывший журналист.

По его словам, о Венской конвенции, посвященной неприкосновенности посольств иностранных государств, он узнал только после задержания полицией. В то же время активист сожалеет, что ему пришлось "нападать" на российское посольство в Таллине, а не на МИД в Москве.

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