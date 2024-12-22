На Курщине погиб доброволец и командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия

Еще один грузинский доброволец погиб в боях за Украину. На этот раз на фронте погиб командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Interpress News.

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Гибель Бадри Кварацхелия на войне против России

В боях против российской оккупационной армии погиб командир легиона "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелия. Свой последний бой грузинский доброволец принял в Курской области.

Информацию о гибели бойца подтвердили в министерстве иностранных дел Грузии.

Вечная память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким воина.

Всего с начала полномасштабного вторжения России на фронте в Украине погибло более 60 добровольцев из Грузии.

Грузинские добровольцы на войне в Украине: новости