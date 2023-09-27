Огонь был с 2 сторон: боец ВСУ рассказал, как ликвидировали оккупантов в Андреевке и Клещеевке
После успеха ВСУ в районе Андреевки и Клещеевки враг стягивает туда свои резервы. Однако украинские силы продолжают продвигаться вперед.
Военнослужащий ВСУ Антон Петровский рассказал 24 Каналу, что украинское командование приняло правильное решение наносить удары там, где у россиян есть слабые места.
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Будут запутывать ситуацию
В то же время наша армия продолжает наращивать на этом участке фронта свой потенциал и совершать прорывы обороны оккупантов.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
В Клещеевке оккупанты дрались за каждый дом. Их бросали на штурмы и предпринимали заградительные действия для предотвращения их отступления из этих построек. Огонь по ним был с двух сторон – со стороны украинской артиллерии и наших штурмовых групп и со стороны российских заградительных отрядов,
– отметил военнослужащий ВСУ.
Теперь для россиян очевидно, что Клещеевка и Андреевка – стратегически очень важны, но они не знают до конца, насколько им выгодно наращивать именно там потенциал. Ведь наше наступление идет так же в районе Работино и Вербового.
Военнослужащий ВСУ оценил ситуацию на Бахмутском направлении: смотрите видео
Соответственно, враг свои боеспособные подразделения будет бросать туда, где для них ситуация будет самой опасной,
– подчеркнул Антон Петровский.
У украинского командования, по его мнению, есть определенные планы для запутывания ситуации. И в конечном итоге прорыв произойдет там, где россияне будут менее подготовлены к обороне.
Ситуация на Бахмутском направлении
- Напомним, что ВСУ с 15 сентября освободили населенные пункты Клещеевка и Андреевка, расположенные на расстоянии примерно в 8 километрах южнее Бахмута.
- Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал, что благодаря освобождению Андреевки и Клещеевки, наши защитники держат под огневым контролем трассу Горловка – Бахмут. Эта дорога использовалась оккупантами для снабжения их группировки в Бахмуте.
- В то же время, одна из главных задач ВСУ на этом направлении – вытеснение оккупантов за реку Бахмутка. Ведь Силы обороны уже передвинули подразделения врага за железную дорогу. А дальше нужно их отодвинуть за рубежи трассы Горловка – Бахмут.
- Раньше враг пытался проводить атаки вблизи Клещеевки и Андреевки. Ведь эти населенные пункты "очень болезненные точки для врага", по словам начальника пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олега Калашникова. Россияне применяли на этом участке фронта тяжелую технику и артиллерию.