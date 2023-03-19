Атакуют "по инерции": в ВСУ оценили шансы окупантов завершить операцию по захвату Бахмута
Российские оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Войска агрессора терпят бешеные потери и атакуют "по инерции".
О ситуации в Бахмуте в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута.
Узнайте больше Планы России по оккупации Бахмута проваливаются, – Ермак
Силы обороны Украины продолжают обескровливать оккупантов
Череватый отметил, что действия российской армии в районе Бахмута трудно назвать "большой стратегической наступательной операцией".
Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они терпят огромные потери,
– подчеркнул Череватый.
В то же время он подчеркнул, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Благодаря этому Силы обороны Украины продолжают обескровливать окупантов, уменьшая его боевые возможности и ломают боевой дух россиян.
Отдельно Череватый заявил о дефиците боеприпасов у россиян. Он сказал, что слова владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов – это сигнал SOS руководству России.
Карта боевых действий в Бахмуте
Что известно о ситуации в Бахмуте
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Богдановка.
- Кроме того, вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.
- Министерство обороны Великобритании информировало, что оккупанты в последние дни закрепились к западу от реки Бахмутка. Оккупационные войска истощены, в результате чего темпы их операций самые низкие с января 2023 года.
- В Минобороны подчеркивают, что российское руководство, вероятно, постарается восстановить наступательный потенциал сил после пополнения запасов личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной по всей линии фронта.