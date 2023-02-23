Последние 48 часов вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои, – британская разведка о сложной ситуации

Оккупанты не оставляют попыток захватить город-крепость Бахмут. Однако украинские воины продолжают героически давать отпор врагу. Последние двое суток вокруг Бахмута продолжаются очень тяжелые бои.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщило Министерство обороны Британии. Также отмечают, что оккупанты, вероятно, готовятся к наступлению в районе Угледара, однако, вряд ли смогут совершить прорыв.

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Британская разведка о тяжелых боях вокруг Бахмута

Последние 48 часов продолжаются тяжелые бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют пути снабжения открытыми на запад, несмотря на ползучее окружение России на протяжении последних шести недель,

– отметили в британской разведке.

Кроме того, Угледар в очередной раз подвергся мощному вражескому обстрелу. Существует вероятность того, что Россия готовится к очередным наступательным усилиям в этом районе, несмотря на тяжелые и неудачные атаки в начале февраля и конце 2022 года, считают в разведке Великобритании.

Также в Минобороны предполагают, что, вероятно, ответственной за Угледарскую операцию до сих пор является российская Восточная группировка войск. Командующий генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества из-за предыдущих неудач.

Однако вряд ли у Мурадова есть ударная сила, способная совершить прорыв,

– подытожили в Минобороны Великобритании.

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