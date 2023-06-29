Десантники – только название: в ВСУ рассказали, кто сейчас воюет на Бахмутском направлении

Контрнаступление на Бахмутском направлении продолжается. В украинских бойцов есть первые существенные успехи и продвижение вперед. Со стороны россиян воюют не слишком обученные военные и недавно мобилизованные. Однако оккупанты имеют много техники, которую постоянно используют против ВСУ.

Какой бы старой и не точной была артиллерия и бронетехника россиян – она до сих пор исправна. В частности, в ответ на продвижение ВСУ оккупанты готовят по позициям наших военных. Об этом 24 Каналу рассказал Роман Конон – лейтенант батальона "Свобода".

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Кто из россиян воюет у Бахмута

Ситуация на линии столкновения довольно сложная, в том числе и на Бахмутском направлении. У наших бойцов есть определенные успехи, они постепенно продвигаются вперед.

Между тем враг терпит огромные потери и, как раньше, не забирает ни раненых, ни уже убитых.

Мы стараемся их уничтожить как можно больше на подходах к нашим позициям и вычисления их опорных пунктов, составов из БК. Парни из пехоты рассказывали, что пьяный (русский – 24 Канал) заблудился и просто забрел в окоп к нашим ребятам. Его передали в соответствующие органы,

– рассказал Роман Конов.

Заметим, что боевики из ЧВК "Вагнера" уже вышли из Бахмута и не воюют. В России рассказывали, что отправили десантников. Но на деле там "сборная солянка".

"То, что туда забросили десантников – от них только название. Более 100 тысяч (оккупантов - 24 Канал) на Бахмутском выведены из строя. Поэтому сейчас там не слишком подготовлены, еще и доукомплектованы мобилизованными", – отметил лейтенант.

Сейчас там нет настоящих специалистов, как заявляли в России. Однако значимой проблемой является наличие большого количества артиллерии у врага. Командование в определенной степени понимает ситуацию. Хотя в большинстве это там действительно "докукомплектанты".

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У оккупантов советская техника, но ее много

Оккупанты используют и артиллерию, и авиацию, и движения пехоты. К сожалению, заявления об артиллерийском или снарядном "голоде" - были лишь баснями Евгения Пригожина.

Хотя техника и оружие у россиян в большинстве своем советская, старая и совсем не точная. Но она и может стрелять.

Это большая проблема. Такая же ситуация у них с бронетехникой. В большинстве своем она советская и неточная. Но она уезжает. Хотя наши ребята довольно качественно уничтожают их металлолом: и БМП, и артиллерийские системы. Мы стараемся работать точно и качественно,

– подчеркнул военный.

В то же время российские оккупанты и дальше прибегают к тактике "выжженной земли", уничтожая все на своем пути.

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