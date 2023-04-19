Почему очень важно держать Бахмут и какую новую тактику россияне применяют: объяснение ВСУ
Источник:Military Media Center
Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять город-крепость Бахмут. Наши войска сдерживают и перемалывают значительные силы российских захватчиков.
Об этом заявил командир отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк. По его словам, подразделения бригады выполняют боевые задания, как в самом Бахмуте, так и возле него.
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Почему очень важно держать Бахмут
Как рассказал Заворотнюк, Бахмут нужно держать, поскольку там ВСУ сдерживают и перемалывают значительные силы российских оккупантов, которые в случае нашего отступления будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города.
Какую новую тактику россияне применяют в Бахмуте
По словам Заворотнюка, в Бахмуте украинские защитники столкнулись с войной несколько иного характера, чем раньше. Так, террористы атакуют преимущественно малыми группами по 5 – 6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в наши боевые порядки и вступить в контактные стрелковые бои.
Мы отвечаем тем же и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава. Я горжусь, что с этим у нас в бригаде все хорошо, ведь все понимают, что врага нужно остановить и уничтожить!
– подчеркнул полковник.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Недавно боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко объяснил, что враг не может заехать танками в районы с многоэтажками в Бахмуте. Там из каждого окна украинские защитники могут обстрелять из РПГ российскую технику.
- Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко рассказал, что ВСУ заставили врага бросать в Бахмут элитные части, а именно ВДВ. По его мнению, россияне не имеют на фронте успехов.
- Также военнослужащий отметил, что россияне не получили контроль над дорогой Константиновка – Бахмут.