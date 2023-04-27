Обстреливают даже своих, – военный ВСУ рассказал о действиях ЧВК "Вагнера" в Бахмуте
На Бахмутском направлении русские военные прибегают ко всем методам и средствам, лишь бы захватить город. Не гнушаются обстреливать даже собственных бойцов, которые находятся возле ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Сила свободы" Михаил Крыжановский. По его словам, ситуация в городе очень сложная и не стоит недооценивать силы врага.
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"Ад продолжается"
Российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут. Борьба за город будет продолжаться до последнего.
Ад продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не освободим сам город и его окрестности. Противник пытается захватить районы, чтобы окружить город,
– отметил Михаил Крыжановский.
Боец подчеркнул, что сейчас, по решению командира бригады, его батальон не находится на Бахмутском направлении, а ждет дальнейших указаний.
Россияне постоянно используют артиллерию и периодически используют авиацию. По словам Крыжановского, враг не жалеет своих сил и средств.
"Они ведут артиллерийские обстрелы по переднему краю. Поскольку на многих участках расстояние между нашими и вражескими траншеями короткое, это приводит к уничтожению своих сил. Мы так работать артиллерией не можем из-за безопасности наших войск", – рассказал боец ВСУ.
Кроме того, ЧВК "Вагнера" и его подразделения пытаются штурмовать украинские позиции. Впрочем, Вооруженные Силы Украины не стоят в глухой обороне, а также проводят штурмовые действия с целью закрепления в определенных районах, чтобы затем развернуть контрнаступление на конкретном участке.
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Женщины на фронте
Из-за ощутимых потерь ЧВК "Вагнера" восполняют и осужденными, и регулярной армией. Недооценивать подразделения противника нельзя.
Мы считаем все их подразделения боеспособными, готовыми к применению. Соответственно относимся к ним, а также готовимся к определенным действиям,
– отметил военный.
Впрочем, у вагнеровцев уже есть проблемы с нехваткой личного состава. Стоит также отметить, что украинская разведка замечала, что в рядах российской армии есть и женщины, вероятно, это были ранее заключенные или наемники из разных ЧВК.
Михаил Крыжановский подчеркнул, что женщины не выполняли тыловые задания, а шли в бой и штурмы. Такая ситуация была в городе недавно.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россияне так держатся за Бахмут, потому что только на этом участке фронта, где с начала "большого наступления", они добились хоть каких-то успехов. Подобное мнение высказывал недавно и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.
- Впрочем, Вооруженные Силы Украины не покидают Бахмут. Более того, они готовы активно обороняться. В частности, украинские военные готовят там "сюрприз" для оккупантов.
- Аналитики из Института изучения войны утверждают, что в Бахмуте между российскими частными военными компаниями растет конкуренция. Речь идет о ЧВК "Вагнера", ЧВК "Редут" и ЧВК "Поток". Вероятно, что увеличение присутствия разных ЧВК на Бахмутском направлении может привести к значительным разногласиям.