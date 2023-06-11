Инициатива на нашей стороне: боец ВСУ рассказал, что происходит на Бахмутском направлении
Россияне никак не меняют тактику ведения боев. Вместо этого ВСУ тщательно анализируют собственные действия, чтобы эффективнее уничтожать врага. Это помогает им продвигаться на Бахмутском направлении.
Сегодня в окрестностях Бахмута ситуация является динамической. Основные действия ВСУ по восстановлению территорий сейчас на паузе из-за погодных условий. Об этом 24 Каналу рассказал Родион Кудряшов – заместитель командира тактической группы "Азов".
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ВСУ в устойчивой обороне
Пока украинские военные пытаются закрепиться на захваченных позициях и переходить дальше к давлению на врага.
Основное, что мы должны понимать, инициатива на стороне ВСУ. Это значит, что мы видим врага с воздуха, контролируем врага с помощью артиллерии, а все пехотные попытки врага прорваться заканчиваются ничем,
– отметил Родион Кудряшов.
В самом Бахмуте силы обороны выполняют задачи устойчивой обороны для сдерживания россиян. Никакого шанса продвинуться оккупантам не дают.
"На Бахмутском направлении действительно сложная и динамичная ситуация, но можно считать, что ее полностью контролируют Вооруженные силы", – подчеркнул военный.
Родион Кудряшов рассказал об успехах ВСУ в окрестностях Бахмута: смотрите видео
Тактика не меняется
С начала полномасштабного вторжения россияне применяют одну тактику и придерживаются ее до сих пор. Речь идет о массированных атаках пехоты, которые использовали еще со времен Советского Союза. Ими активно пользовались и вагнеровцы в Бахмуте.
Потери, понесенные ЧВК "Вагнера", были благодаря такому руководству. Такая же тактика действия присутствует на этом направлении и сейчас. Управление не меняется,
– подчеркнул боец ВСУ.
Зато спектр средств, которые использует российская армия, довольно велик. Начиная с автоматических гранатометов, заканчивая большими гаубическими снарядами.
Привычка Евгений Пригожина о "снарядном голоде" – это ложь. По словам военного, дефицита на фронте у россиян как в снарядах, так и в средствах, к сожалению, нет.
Кто сейчас воюет в Бахмуте
В общем, ситуация с военными оккупантами в Бахмуте не изменилась. Там сражаются те же силы, которые воевали. Изменились разве что названия этих формирований.
Наибольшую роль играла ЧВК "Вагнера" вместе с регулярными войсками. Потому с уходом потерявших боеспособность вагнеровцев инициативу перенимают "регулярщики" вооруженных сил России,
– сообщил Кудряшов.
Кроме того, для укрепления направили и вновь созданные ЧВК, среди них "Шторм Z".
По мнению заместителя командира тактической группы "Азов", часть вагнеровцев все же осталась в Бахмуте. Есть маленькие отряды, которые не играют важную роль. Поэтому вообще можно считать, что ЧВК Евгения Пригожина все же отошла.
"Но ставлю восклицательный знак. Вагнеровцы не то что бы выполнил задачу и отошли на ротацию. ЧВК "Вагнера" потерял боеспособность из-за качественного поражения ВСУ. Они вынуждены были выйти для определенного восстановления и переукомплектации", – подчеркнул военный.
По официальным данным, ЧВК "Вагнера" потеряла более 20 тысяч человек только убитыми. Половина из них – это заключенные.
Детальнее о ситуации в Бахмуте
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на 10 июня украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении на 1,4 километра. Кроме того, ВСУ воспользовались ротационными мерами оккупантов и наносят по ним удары.
- Однако, по словам Череватого, продвижение на Бахмутском направлении – это "не сиюминутный прорыв", как было во время деоккупации Харьковщины. Это спланированная постепенная операция. Военное командование тщательно анализирует все бои, благодаря чему украинские военные продолжают властвовать над врагом.
- Оккупационные войска пытаются продолжать наступательные действия. В частности, за минувшие сутки 10 июня, россияне провалили наступление вблизи Белой Горы.