В Бахмуте – ожесточенные бои: враг местами продвигается, но ВСУ двигаются, – Маляр

В Бахмуте продолжаются самые ожесточенные бои. Российские оккупанты местами продвигаются.

Однако наше командование и военные все делают профессионально и на грани возможностей. Вооруженные Силы Украины двигаются дальше.

Важно Враг попал в свою же ловушку, – военный эксперт о боях на Бахмутском направлении

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, на Бахмутском направлении в пригороде освобождены в последние дни почти 20 квадратных километров – наши военные двигаются дальше. На отдельных участках ВСУ имеют продвижение.

Однако в самом Бахмуте продолжаются упорные бои, а российский враг несколько продвигается.

Все, что в военном смысле можно сделать в этой ситуации – наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей,

– подчеркнула Маляр.

Что происходит в Бахмуте в последние дни