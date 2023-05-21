Будем уничтожать в Бахмуте ежедневно одну – две роты россиян: обзор фронта от Свитана

В Бахмуте российские захватчики заползли в капкан – оказались на полигоне. Наши защитники будут ежедневно уничтожать оккупантов по одной – две роты без контактных боев с помощью артиллерии.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, оккупанты сами заползли в капкан в Бахмуте.

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ВСУ будут расстреливать россиян в Бахмуте, как в тире

Свитан отметил, что Пригожин сейчас хочет сбежать из Бахмута – до того, как это сделают остальные россияне, которых завели в город. Наши защитники выполняют определенную задачу по полуокружению Бахмута, поскольку окружать его нет смысла. Вместо этого лучше двигаться по высотам.

В ближайшее время, вероятно, будет движение с одной стороны от Бахмута, именно вдоль водопровода, подающего воду из Славянска на Донецк. А потом нашим воинам оптимально спускаться назад по высотам с правого берега Бахмутки и подходить к городу с востока. Такая операция продлится несколько недель.

Понимая, что с тех высот, которые в районе Бахмута, украинские войска будут обрабатывать город – как в тире, будут уничтожать россиян, Пригожин пытается медийно спасти свой побег,

– заявил полковник запаса ВСУ.

Дело в том, что главарь "Вагнера" испугался последствий, которые повлечет за собой подобное окружение, и пытается сбежать оттуда до того, как Бахмут будет полуокружен и взят в оперативное окружение.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Каждый день будем уничтожать одну – две роты россиян

Полковник запаса ВСУ считает, что оккупанты будут топтаться в Бахмуте и побоятся подойти к Часовому Яру. Они понимают, что попадут между двух огней наших войск, поэтому не двигаются в район "Самолета", который мы продолжаем удерживать.

По его мнению, сейчас нет смысла заводить наши войска в Бахмут и выжимать россиян оттуда. Ведь оккупанты сами заползли в капкан.

Это сейчас хороший полигон для их уничтожения с высот. Мы просто будем каждый день, как сейчас это происходит, по одной – две роты россиян без контактных боев уничтожать с помощью артиллерии,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому там образовался некий тир, где можно даже обучать соответствующим действиям наших артиллеристов. А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский будет принимать решение, как правильно выполнить первую задачу любой армии – уничтожение войск противника.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот Deep State

Какая сейчас ситуация на фронте: главное

Российские войска продолжают неудачные попытки наступления по нескольким направлениям фронта. Враг продолжает сосредотачиваться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

За последние три дня Юг значительно меньше страдает от российских обстрелов. Все это благодаря украинским защитникам, которые постепенно и эффективно уничтожают оккупантов и их технику. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что у россиян проблемы с базированием в этом регионе.

Тем временем в Крыму продолжается сезон "хлопка". Он цветет и распространяется по всей территории, которая готовится к освобождению. В частности, 20 мая вблизи Севастополя прогремел взрыв на аэродроме "Кача".