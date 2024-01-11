Уничтожаем штурмовые отряды на выходе: что происходит на Бахмутском направлении

Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Очень важно уничтожать их штурмовые отряды на начальных рубежах.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК 92 ОШМБр Юрий Федоренко, отметив, что сейчас на Бахмутском направлении морозная погода. Поэтому оккупанты могут использовать бронетехнику. Но такая погода также дает дополнительные возможности для сил обороны Украины.

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Важно уничтожать врага еще во время выдвижения

Как отметил военный, нынешняя погода позволяет видеть большее пространство. Это помогает более эффективно противодействовать атакам врага.

В связи с улучшением погодных условий пространство, которое мы видим, стало несколько больше. Чем дальше мы видим за линией разграничения – тем более эффективно можем отработать по противнику на опережение. Часто бывает, что штурмовые группы врага уничтожаем на рубежах выдвижения. Это важно, потому что тогда идет меньше стрелковых боев,

– заметил Федоренко.

Один из самых опасных элементов войны – бои в окопах. Поэтому важно не допустить продвижения вражеских подразделений к позициям сил обороны Украины. Сюда стоит учесть и то, что Россия вообще не учитывает потери среди личного состава.

Не стоит забывать, что держащие Бахмутское направление бригады выполняют титаническую работу. Сдерживать такие атаки очень сложно.

Есть некоторые участки, куда нужно идти на позицию пешком по 3-4-5 километров, неся на себе 50 килограммов. Затем, когда была температура +3 с дождем, все меняется на -10. И в таких условиях нужно 2-3 суток продержаться. Это делают люди, сделанные из стали. Они понимают, почему находятся на войне; обладают высоким уровнем мотивации и дисциплины. Силы обороны – именно такие,

– подчеркнул военный.

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