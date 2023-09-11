Могут развалить оборону Бахмута: военный обозреватель объяснил значение Клещеевки и Курдюмовки
Украинские военные имеют успехи в районе Клещеевки и Курдюмовки на Донетчине. Освобождение этих населенных пунктов обнажит южные фланги Бахмута.
Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что российские оккупанты так отчаянно держатся за эти села, потому что боятся потерять город-крепость. Как известно, Бахмут имеет для них большое символическое значение.
Вашему вниманию Ситуация не в пользу россиян: на Бахмутском направлении враг бросает все самое лучшее, что имеет
"Эти населенные пункты имеют значение для вражеской обороны Бахмута. Если мы их освободим, (для россиян – 24 Канал) будут очень большие риски отступить к рубежам, откуда они начинали наступление на город", – пояснил Попович.Оперативно о наступлении ВСУ, освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
ВСУ имеют выигрышные позиции на Бахмутском направлении
Украинские военные заняли господствующие высоты вокруг Бахмута и имеют огневой контроль над ним. Защитники активно применяют артиллерию с кассетными боеприпасами, позволяющими поразить большие участки скопления противника.
Российским оккупантам стало по-настоящему тяжело. Они пытаются исправить ситуацию, бросают туда самые лучшие силы и технику, но все бесполезно. Попытки врага штурмовать украинские позиции не дают результатов – разве что безумные потери с его стороны.
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Украинские военные продолжают продвигаться возле города-крепости. По словам Анны Маляр, под ним удалось освободить уже 49 квадратных километров.
- Силы обороны Украины имеют наибольшие успехи к югу от Бахмута – в Клещеевке и возле Андреевки. Врагу все сложнее удерживать оборону на этом участке фронта.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал работу украинских защитников на Бахмутском направлении. На видео наши бойцы с помощью дронов уничтожили несколько российских танков и минометов, а также нанесли потери личному составу врага.