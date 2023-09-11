Могут развалить оборону Бахмута: военный обозреватель объяснил значение Клещеевки и Курдюмовки

Украинские военные имеют успехи в районе Клещеевки и Курдюмовки на Донетчине. Освобождение этих населенных пунктов обнажит южные фланги Бахмута.

Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что российские оккупанты так отчаянно держатся за эти села, потому что боятся потерять город-крепость. Как известно, Бахмут имеет для них большое символическое значение.

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"Эти населенные пункты имеют значение для вражеской обороны Бахмута. Если мы их освободим, (для россиян – 24 Канал) будут очень большие риски отступить к рубежам, откуда они начинали наступление на город", – пояснил Попович.

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Украинские военные заняли господствующие высоты вокруг Бахмута и имеют огневой контроль над ним. Защитники активно применяют артиллерию с кассетными боеприпасами, позволяющими поразить большие участки скопления противника.

Российским оккупантам стало по-настоящему тяжело. Они пытаются исправить ситуацию, бросают туда самые лучшие силы и технику, но все бесполезно. Попытки врага штурмовать украинские позиции не дают результатов – разве что безумные потери с его стороны.

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