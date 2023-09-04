Россияне не смогут удержать Клещеевку: у оккупантов очень "интересная" ситуация на Востоке

Украинские военные развивают успех на южном фланге Бахмута – в селе Клещеевка. Однако российские оккупанты пытаются любой ценой удержать часть населенного пункта.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что у врага нет шансов удержать Клещеевку, потому что его потенциал в технике не того функционала.

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"Мы можем наблюдать за очень интересной ситуацией. У них фактически полностью нивелируется танковая дивизия", – отметил Коваленко.



ВСУ вытесняют россиян из Клещеевки / скриншот DeepStateMAP

По его словам, в условиях тотального дефицита комплектации техники оккупанты вынуждены комбинировать разные варианты и нетрадиционно использовать танки, например в наступлении.

Клещеевка – "остров"

Населенный пункт фактически расположен в поле. Из него только дорога на Бахмут и дорога на Андреевку.

Это все делает Клещеевку таким себе "островом", который очень трудно россиянам удержать,

– констатировал Коваленко.

Так, все идет к тому, что Силы обороны полностью выбьют оккупантов из села. Это позволит перерезать трассу 0513, соединяющую южные кварталы Бахмута и север Горловки, и продвигаться в направлении Зайцево.

Что происходит на Бахмутском направлении: последние новости

Бахмут чрезвычайно важен для врага с пропагандистской точки зрения, поэтому он не отдаст его так просто. Однако украинские военные уже определенное время держат город под огневым контролем.

Кроме того, с помощью одного ударного дрона украинские бойцы уничтожили танк, гаубицу и мостоукладчик российских оккупантов под Бахмутом. Только за одну ночь враг потерял техники более чем на 5 миллионов долларов.

Учитывая потери и неудобные позиции, захватчики уже морально готовы выйти из некоторых населенных пунктов на Бахмутском направлении. В частности, речь об Андреевке, Клещеевке и Курдюмовке.