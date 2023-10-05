Украинские военные уничтожили склад и живую силу оккупантов под Бахмутом: шокирующее видео
Украинские военные продолжают освобождать территорию нашего государства от врага, уничтожая его склады и живую силу. Так, наши защитники показали, как они ликвидировали врага на Бахмутском направлении.
На кадрах можно увидеть, как украинские военные мощно атаковали россиян у линии фронта. Соответствующее видео предоставила 24 Каналу 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.
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Украинские военные нанесли урон врагу возле Бахмута
На видео можно увидеть, как прицельным ударом наши защитники ликвидировали вражеский склад с боеприпасами на Бахмутском направлении. На месте попадания образовался густой столб дыма, а сами снаряды врага просто взмыли в воздух.
Как воины 30 ОМБр уничтожают врага на Бахмутском направлении: смотрите видео
Также военные показали, как они ликвидируют самих оккупантов, приехавших на фронт убивать украинцев и наносить удары по населенным пунктам нашего государства. От одного удара захватчик "отправился на концерт Кобзона", а на украинской земле стало на одного оккупанта меньше.
Россияне имеют бешеные потери в Украине
- Спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что каждый день на указанном участке фронта погибает около 250 оккупантов. Кроме того, он подчеркнул, что все большее количество российских солдат хочет сдаваться в плен в ВСУ.
- Кроме того, наши защитники ликвидировали бронегруппу оккупантов вблизи Урожайного в Донецкой области. В частности, ВСУ удалось уничтожить 6 танков, 3 БМП, а также ликвидировать 30 российских солдат.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что нашим защитникам удалось установить новый рекорд по уничтоженной технике врага. Да, наша армия в течение недели поразила 220 единиц техники россиян.
- К тому же, по данным аналитиков, украинской армии удалось уничтожить близко 20% реактивных систем залпового огня врага. Этот подсчет ведется с начала полномасштабного вторжения России против нашего государства.