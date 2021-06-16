Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом: главные тезисы

Джо Байден и Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве в старинной вилле La Grange. Впоследствии политики дали отдельные пресс-конференции, на которых озвучили важнейшие тезисы. Первым к прессе вышел Владимир Путин.
От традиционной совместной пресс-конфереции отказался Байден, пояснив, что это не конкурс красноречия. Впрочем, пока Путин первым выступал, Байден смотрел его трансляцию.
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Пресс-конференция Байдена: главное
Прямая речь Байдена
- Нет ничего лучше диалога "с глазу на глаз".
- Россия и США – гордые и мощные страны, а Путин и Байден являются ответственными руководителями.
- США не действуют в ущерб России или другому государству.
Кибербезопасность и вмешательство во внутренние дела
Джо Байден отметил, что недопустимо нарушать права граждан на волеизъявление и вмешиваться в выборы. Очевидно, он имел в виду то, что Россия пыталась изменить ход президентских выборов в 2020 году.
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Байден передал Путину список из 16 атак, которым подверглись США. Он хочет, чтобы хакеры были наказаны и определенные договоренности в области безопасности были согласованы в скором времени.
Поддержка Украины
Глава Белого дома в очередной раз заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Что касается мира на Донбассе, то отметил: имеет разные взгляды с Путиным на Минские договоренности. Лидер Кремля ему не возражал, но и не согласился со взглядом Штатов.
Я выразил незыблемую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины,
– рассказал Байден журналистам.
Другие тезисы из выступления Байдена
- Байден подчеркнул: "если умрет Навальный, последствия будут опустошительны и разрушительны для России".
- "Если кто-то нарушает международные нормы, то будет платить за это соответствующую цену. "Так Байден прокомментировал атаку на Colonial Pipeline и вероятную причастность к этому России.
- Самое малое, чего хочет сейчас Путин – это холодной войны.
Пресс-конференция Байдена после встречи с Путиным: смотрите видео
Пресс-конференция Путина: тезисы президента
Прямая речь Путина
- На переговорах с Байденом не было "никакой враждебности".
- Байден – очень конструктивный и опытный. На встрече он рассказал об отношениях со своей мамой.
Глава Кремля об Украине
Путин традиционно отметился циничными заявлениями об Украине. Революцию Достоинства президент назвал "государственным переворотом", а стягивание российских войск во временно оккупированный Крым – "учениями на своей территории".
- Относительно вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".
- Урегулирование ситуации на Донбассе должно произойти с соблюдением Минских соглашений.
- США поддержали "государственный переворот" в Украине, который привел к известным последствиям: восток, Крым.
- Россия проводит военные учения на "своей территории", а США стягивают свои войска к "границе России".
У России только одно обязательство по Украине – реализация Минских соглашений, если Киев готов,
– заявил глава Кремля
Другие тезисы из выступления Путина
- Наибольшее количество кибератак осуществляется с территории США и Канады, а не России.
- На заявление Байдена о "Путине-убийце" глава Кремля ответил: "В Штатах каждый день убивают, так кто же убийца?".
- Тревоги Вашингтона относительно милитаризации Арктики беспочвенны.
На вопрос американских журналистов о том, избегает ли Путин демократических выборов убивая, или сажая своих конкурентов, президент вспомнил беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года, а прямого ответа так и не дал. Кроме того, он сказал, что сочувствует Штатам из-за движения Black Live Matters и не допустит, чтобы такое случилось в России.
Навальный сознательно ехал в тюрьму
Путин отреагировал и на заключение оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что политик проигнорировал требования закона, когда после отравления уехал лечиться за границу.
Когда он выложил свои видеосюжеты в интернете, к нему возникли вопросы. Я подозреваю, что когда он приехал, то сознательно ехал на задержание,
– сказал Путин.
Получилось ли улучшить отношения с Байденом
Глава Кремля подчеркнул, что президентам удалось немного улучшить отношения: "Лев Толстой говорил: "В жизни нет счастья. Есть только зерна. Берегите ее. В такой ситуации не может быть никакого семейного доверия, но эти ее зернышки промелькнули".
Кстати, в гости президенты друг друга не позвали.
Путин отвечает на вопросы журналистов: видео
Совместное заявление по ядерному оружию
На саммите Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем говорится о ядерном оружии. Оба президента подтвердили приверженность тезису, что в ядерной войне нет победителей и ее не нужно развязывать.
Президенты констатировали: в диалоге стремятся заложить основы контроля над вооружением и предотвратить риски.
Чего ожидал от встречи мир: главное
- Накануне встречи в Женеве мировые политики прогнозировали, чего же ожидать от встречи Байдена и Путина.
- В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Байден готовит Путину "достаточно жесткие послания".
- Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс также говорил о "жестком диалоге" между двумя президентами. Ауштрявичюс отмечал, что Байден может сказать в лицо Путину все, что думает.