Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом: главные тезисы

Джо Байден и Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве в старинной вилле La Grange. Впоследствии политики дали отдельные пресс-конференции, на которых озвучили важнейшие тезисы. Первым к прессе вышел Владимир Путин.

От традиционной совместной пресс-конфереции отказался Байден, пояснив, что это не конкурс красноречия. Впрочем, пока Путин первым выступал, Байден смотрел его трансляцию.

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Пресс-конференция Байдена: главное

Прямая речь Байдена

Нет ничего лучше диалога "с глазу на глаз".

Россия и США – гордые и мощные страны, а Путин и Байден являются ответственными руководителями.

США не действуют в ущерб России или другому государству.

Кибербезопасность и вмешательство во внутренние дела

Джо Байден отметил, что недопустимо нарушать права граждан на волеизъявление и вмешиваться в выборы. Очевидно, он имел в виду то, что Россия пыталась изменить ход президентских выборов в 2020 году.

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Байден передал Путину список из 16 атак, которым подверглись США. Он хочет, чтобы хакеры были наказаны и определенные договоренности в области безопасности были согласованы в скором времени.

Поддержка Украины

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Что касается мира на Донбассе, то отметил: имеет разные взгляды с Путиным на Минские договоренности. Лидер Кремля ему не возражал, но и не согласился со взглядом Штатов.

Я выразил незыблемую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины,

– рассказал Байден журналистам.

Другие тезисы из выступления Байдена

Байден подчеркнул: "если умрет Навальный, последствия будут опустошительны и разрушительны для России".

"Если кто-то нарушает международные нормы, то будет платить за это соответствующую цену. "Так Байден прокомментировал атаку на Colonial Pipeline и вероятную причастность к этому России.

Самое малое, чего хочет сейчас Путин – это холодной войны.

Пресс-конференция Байдена после встречи с Путиным: смотрите видео

Пресс-конференция Путина: тезисы президента

Прямая речь Путина

На переговорах с Байденом не было "никакой враждебности".

Байден – очень конструктивный и опытный. На встрече он рассказал об отношениях со своей мамой.

Глава Кремля об Украине

Путин традиционно отметился циничными заявлениями об Украине. Революцию Достоинства президент назвал "государственным переворотом", а стягивание российских войск во временно оккупированный Крым – "учениями на своей территории".

Относительно вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".

Урегулирование ситуации на Донбассе должно произойти с соблюдением Минских соглашений.

США поддержали "государственный переворот" в Украине, который привел к известным последствиям: восток, Крым.

Россия проводит военные учения на "своей территории", а США стягивают свои войска к "границе России".

У России только одно обязательство по Украине – реализация Минских соглашений, если Киев готов,

– заявил глава Кремля

Другие тезисы из выступления Путина

Наибольшее количество кибератак осуществляется с территории США и Канады, а не России.

На заявление Байдена о "Путине-убийце" глава Кремля ответил: "В Штатах каждый день убивают, так кто же убийца?".

Тревоги Вашингтона относительно милитаризации Арктики беспочвенны.

На вопрос американских журналистов о том, избегает ли Путин демократических выборов убивая, или сажая своих конкурентов, президент вспомнил беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года, а прямого ответа так и не дал. Кроме того, он сказал, что сочувствует Штатам из-за движения Black Live Matters и не допустит, чтобы такое случилось в России.

Навальный сознательно ехал в тюрьму

Путин отреагировал и на заключение оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что политик проигнорировал требования закона, когда после отравления уехал лечиться за границу.

Когда он выложил свои видеосюжеты в интернете, к нему возникли вопросы. Я подозреваю, что когда он приехал, то сознательно ехал на задержание,

– сказал Путин.

Получилось ли улучшить отношения с Байденом

Глава Кремля подчеркнул, что президентам удалось немного улучшить отношения: "Лев Толстой говорил: "В жизни нет счастья. Есть только зерна. Берегите ее. В такой ситуации не может быть никакого семейного доверия, но эти ее зернышки промелькнули".

Кстати, в гости президенты друг друга не позвали.

Путин отвечает на вопросы журналистов: видео

Совместное заявление по ядерному оружию

На саммите Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем говорится о ядерном оружии. Оба президента подтвердили приверженность тезису, что в ядерной войне нет победителей и ее не нужно развязывать.

Президенты констатировали: в диалоге стремятся заложить основы контроля над вооружением и предотвратить риски.

Чего ожидал от встречи мир: главное