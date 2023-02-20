Под звуки сирены, – в сети показали видео с Байденом в Киеве

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден прибыл в Киев 20 февраля около 11:00. Затем в городе начали звучать сигналы воздушной тревоги.

До конца не было известно, прибудет ли Байден в Украину, однако это все же произошло. В то же время, 24 Канал со ссылкой на средства массовой информации сообщает о том, что американский лидер прибыл в столицу нашего государства и затем начала звучать воздушная тревога.

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Байден в Киеве, раздается тревога

Собственно, заметили американского лидера возле стены памяти Михайловского собора. Под звуки воздушной тревоги он с украинским президентом Владимиром Зеленским почтил память погибших защитников нашего государства.

Байден и Зеленский в Киеве: смотрите видео с телеграм-каналов

Зеленский приветствовал американского лидера в столице

20 февраля – это день чествования украинцев, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году. Именно в этот день 9 лет назад были самые большие беспорядки в центре нашей столицы. В результате погибли около ста человек, которых потом стали называть Небесной Сотней.

Около 12:00 в своих социальных сетях глава нашего государства приветствовал Байдена в Украине. Кроме того, он опубликовал совместное фото с американским президентом.

Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев,

– написал Зеленский.

Также к этой теме вспомним, что накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник говорил о том, что в Киев может приехать кто-то из главных западных партнеров Украины. Вероятно, тогда и никто не мог подумать, что это будет президент Соединенных Штатов Америки.

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Кроме того, телеграм-каналы столицы информировали о том, что значительная часть дорог в городе – перекрыта. В частности, речь идет об улицах Вадима Гетьмана, Леси Украинки и проспекте Победы.