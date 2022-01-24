Байден может разместить военных в Восточной Европе, – NYT

Джо Байден рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе. Соответствующее решение президент США может принять "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".

Соответствующую информацию обнародовали источники в администрации президента. По их данным, такой вариант событий представили Джо Байдену 22 января.

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Штаты могут разместить военных в Восточной Европе

По данным издания, Джо Байден рассматривает вариант расширения военного присутствия в регионе "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".

Варианты включают отправку от 1 000 до 5 000 до стран Восточной Европы с возможностью увеличения этого количества в десять раз, если ситуация ухудшится,

– говорится в сообщении.

Источники сообщили, что на встрече 22 января в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвиде высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Джо Байдену несколько вариантов действий по перемещению американских военных ближе к границе с Россией.

О том издание заверило, что ни один из вариантов не предусматривает размещение войск США в Украине.

Предварительно известно, что Джо Байден должен принять решение уже на этой неделе.

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