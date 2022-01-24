Байден может разместить военных в Восточной Европе, – NYT
Источник:The New York Times
Джо Байден рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе. Соответствующее решение президент США может принять "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".
Соответствующую информацию обнародовали источники в администрации президента. По их данным, такой вариант событий представили Джо Байдену 22 января.
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Штаты могут разместить военных в Восточной Европе
По данным издания, Джо Байден рассматривает вариант расширения военного присутствия в регионе "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".
Варианты включают отправку от 1 000 до 5 000 до стран Восточной Европы с возможностью увеличения этого количества в десять раз, если ситуация ухудшится,
– говорится в сообщении.
Источники сообщили, что на встрече 22 января в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвиде высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Джо Байдену несколько вариантов действий по перемещению американских военных ближе к границе с Россией.
О том издание заверило, что ни один из вариантов не предусматривает размещение войск США в Украине.
Предварительно известно, что Джо Байден должен принять решение уже на этой неделе.Обратите внимание! В декабре 2021 года Джо Байден заявил, что идею расположения войск США в Украине никогда даже не рассматривали. Если Россия пойдет на вторжение в Украину, то Штаты отправят войска в соседние с ней страны НАТО.
Помощь США на фоне угрозы вторжения России в Украину
- Штаты еще в конце 2021 года согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи.
- 23 января в рамках помощи из Штатов поступила вторая партия летального оружия. Алексей Резников заявил, что речь идет о более 80 тоннах летального вооружения. Перед этим Штаты передали Украине многоцелевые гранатометы.
- 2 января Госдеп США запросил у стран Балтии предоставлять американское оружие Украине. Речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных системах Stinger.
- Более того, Джо Байден 23 января из-за агрессии России против Украины провел совещание с участием членов Совета нацбезопасности США.
- В этот же день в Госдепе США в очередной раз заверили, что не примут требования России, ставящие под сомнение политику открытых дверей НАТО.
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