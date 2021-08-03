Байден не будет нас сдавать, – Климкин о "Северном потоке-2"

Германия и США договорились по газопроводу "Северный поток-2". Однако в этом вопросе Джозеф Байден и его администрация "не будут сдавать" Украину.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в программе "Первые лица" на 24 канале. Он отметил, что в США считают линию по Украине своим вопросом.

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По газопроводу еще будут дискуссии

По словам Климкина, его больше всего беспокоит то, что Украину исключили из процесса по "Северному потоку-2". Однако по этому вопросу еще будут вести дискуссии.

В частности, в США будут определять стратегию, будут ее корректировать и обсуждать с Украиной.

Байден и американская администрация, безусловно, не будут нас сдавать,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Он также отметил, что украинским властям не стоит "бросаться" различными высказываниями в адрес международных партнеров.

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"Северный поток-2": последние новости

Джозеф Байден и Ангела Меркель 21 июля заключили соглашение по "Северному потоку-2". Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.

Нижняя палата Конгресса США одобрила поправку, которая позволит вводить санкции против "Северного потока-2".

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями, если та будет использовать "Северный поток-2" как оружие.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Украина сделает все возможное, чтобы газопровод не сертифицировали в ЕС.

Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились к Байдену с заявлением, в котором призвали пересмотреть решение о неприменении санкций к компании Nord Stream 2 AG.

Интервью с Павлом Климкиным читайте 4 августа на сайте 24 канала. Не пропустите!