Байден планирует объявить многомиллионную военную помощь Украине, – Politico

Владимир Зеленский может прибыть на саммит G7 в Хиросиме. Там украинский лидер предположительно встретится с Джо Байденом. Интересно, что президент США может объявить многомиллионную военную помощь Украине.

Речь идет о новом пакете помощи от США на сумму 375 миллионов долларов. Об этом авторитетное издание сообщает со ссылкой на американских и украинских чиновников.

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Что войдет в новую помощь от Штатов

Издание отмечает, что Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов после встречи с Зеленским на саммите G7 в Японии в эти выходные.

Пакет будет включать больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия — все оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву в прошлом, но будет очень нужным в месяцы тяжелых боев, ожидаемых этой весной и летом,

– отмечают журналисты.

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США усиливают поддержку Украины

Соединенные Штаты объявили около 300 санкций против физических и юридических лиц, судов и самолетов России. Об этом на брифинге в Хиросиме рассказал советник Джо Байдена.

Джейк Салливан отметил, что США позаботились о продолжении подавления будущих энергетических и добывающих возможностей России, а еще другие шаги по санкциям, чтобы "закрутить гайки с точки зрения экономического давления на критически важные элементы российской оборонно-промышленной базы и ее способность продвигать свои экономические и энергетические цели".

Кроме того, Байден сообщил своим коллегам из G7, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в частности F-16. В настоящее время продолжаются дискуссии по усовершенствованию Воздушных сил ВСУ в рамках долгосрочного обязательства партнеров по самообороне Украины.

"Итак, во время учебы в ближайшие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и сколько", – добавил Салливан. Также он подчеркнул, что США пытаются избежать Третьей мировой.

Пентагон переоценил стоимость оружия, которое предоставили Украине

Накануне стало известно, что Минобороны США по меньшей мере в три миллиарда переоценило стоимость оружия, которое предоставили Украине. Как отметили СМИ, Пентагон обнаружил ошибку в учете стоимости оказанной помощи из американских складов.