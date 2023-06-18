Байден планирует встретиться с Си в течение нескольких следующих месяцев
Источник:Bloomberg
Президент США надеется на встречу со своим китайским коллегой уже в течение следующих нескольких месяцев. Также Байден предположил, что лидер КНР не знал подробностей о "шпионском" шаре, который Штаты сбили на своей территории в феврале.
Об этом он заявил журналистам в субботу. Кстати, речь идет уже о второй встрече Байдена и Си за менее чем год. В последний раз они виделись и разговаривали в рамках саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.
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Байден хочет встретиться с Си
Американский лидер заявил, что надеется встретиться с Си в течение следующих нескольких месяцев.
"Китай испытывает некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами", – отметил Байден.
Также он предположил, что глава КНР не знал подробностей относительно воздушного шара, сбитого в США в феврале этого года.
Не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит. Я думаю, что это было более неудобно, чем это было намеренно,
– добавил президент США.
Журналисты отмечают, что комментарии Байдена совпадают с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, чтобы встретиться с чиновниками Китая, чтобы попытаться снизить напряжение и избежать прямого конфликта между государствами.
Кстати, эта поездка была отложена именно из-за воздушного шара, который залетел на территорию США и впоследствии был сбит истребителем у побережья Южной Каролины.
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Что известно о "шпионском" воздушном шаре Китая в США
- В начале февраля в Пентагоне сообщили, что над США уже несколько дней летает, вероятно, шпионский аэростат. Высокопоставленные военные чиновники посоветовали Байдену не сбивать его, ведь опасались, что обломки могут представлять угрозу безопасности людей на земле.
- Позже в США сообщили, что шар пытался пролететь над ракетной базой ВВС в штате Монтана.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен перенес свой визит в Китай.
- Уже 4 февраля американские военные сбили воздушный шар у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22. Тогда сообщалось, что так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- В то же время Пекин выразил возмущение действиями США. В МИДе Китая заверили, мол, "дирижабль" предназначен для гражданского использования. Он вроде бы отклонился от запланированного маршрута под влиянием западных ветров.
- Позже в разведке США заявили, что китайский аэростат является частью масштабной программы наблюдения, осуществляемой военными КНР.
- Также военные США заявляли, что нашли "важную электронику" из сбитого шара.