Байден выступает со срочным обращением по Украине: главные тезисы

Американский лидер Джо Байден прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Политик выступил со срочным обращением во вторник, 15 февраля.

Его речь транслируют в прямом эфире. Байден, как и анонсировали ранее, начал свое выступление в 22:30 по украинскому времени, сообщает 24 канал.

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Что анонсировали у Байдена

Ранее в Белом доме пояснили, что Байден опишет политику США по ситуации в Украине. Там подчеркнули, что речь идет именно об уже имеющейся позиции, а не новой. Американский президент расскажет о том, что Вашингтон уже сделал, чтобы предотвратить новое вторжение России, а также о шагах, к которым там готовы. "О том, что поставлено на карту для США и мира, и как это может повлиять на нас дома", – пояснили у него.

Заявления президента США

Байден прокомментировал угрозу нового российского вторжения в Украину. "США готовы, чтобы не произошло", – заверил американский президент. Он подчеркнул, что нужно дать шанс дипломатическому урегулированию кризиса. При этом, Вашингтон не будет жертвовать своими принципами в переговорах с Москвой.

Если Россия снова атакует Украину, мир ей этого не простит,

– предупредил Байден.

В то же время политик поспешил заверить, что США – не являются врагом России. Однако, если произойдет новое вторжение в Украину, то это "будет война, в которой Вашингтон будет принимать участие по собственной воле".

Об отводе российских войск

Глава государства отметил, что российский министр обороны анонсировал частичный отвод войск от позиций у границ Украины. США проверяют, действительно ли это так. Впрочем, по данным американских аналитиков, вооруженные силы государства-агрессора до сих пор сохраняют позиции, угрожающие Украине.

150 тысяч военных находятся на территории России и Беларуси вдоль границы с Украиной. Поэтому мы все еще считаем, что вторжение может произойти,

– добавил политик.

Он подчеркнул, что учитывая это предложил всем американцам уехать из Украины. Из таких же соображений США временно перевели свое посольство из Киева во Львов.

Политик пригрозил России санкциями

Глава государства предупредил Россию, что она столкнется с мощными санкциями США и союзников, если нападет на Украину. По его словам, ограничения будут касаться, в частности, ключевых финансовых институтов государства-агрессора.

Обращение Байдена относительно ситуации вокруг Украины: смотрите видео

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